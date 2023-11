Nouveaux aperçus sur la formation des étoiles : exploration de la galaxie M83 avec le télescope spatial James Webb

L'immense beauté de la galaxie M83 se dévoile alors que le télescope spatial révolutionnaire James Webb (JWST) de la NASA dévoile une superbe vue en spirale. En tirant parti de son instrument infrarouge moyen (MIRI), cet observatoire spatial capture une image époustouflante de NGC 5236, également connu sous le nom de M83. Située à environ 15 millions d’années-lumière, M83 est une galaxie spirale barrée qui a fourni une richesse de connaissances aux astronomes cherchant à percer les mystères de la formation des étoiles.

Ce qui fait du MIRI du télescope spatial James Webb une ressource précieuse dans cette quête, c'est sa capacité à observer l'univers en utilisant des longueurs d'onde infrarouges. Ce rideau de lumière invisible, dont les longueurs d'onde s'étendent de 5,000 28,000 à 380 750 nanomètres, permet aux astronomes de détecter des phénomènes qui pourraient ne pas être visibles dans les observations optiques traditionnelles. En comparaison, la lumière visible ne s’étend que de XNUMX à XNUMX nanomètres, ce qui limite notre vision du cosmos.

Dans cette image captivante, les régions bleues vibrantes au centre de M83 dénotent des amas denses d'étoiles, tandis que des vrilles jaune vif s'étendent vers l'extérieur, mettant en valeur les pépinières stellaires où émergent de nouvelles étoiles. De plus, des éclaboussures de régions de marques orange-rouge abondantes en hydrocarbures aromatiques polycycliques, un type de composé à base de carbone que les longueurs d'onde de MIRI sont exceptionnelles pour identifier.

L'étude de M83 et de ses processus de formation d'étoiles s'aligne sur le programme Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters (FEAST) de la NASA. En utilisant MIRI pour étudier M83, les astronomes visent à comprendre le lien complexe entre la formation des étoiles et la rétroaction stellaire au sein des galaxies. La rétroaction stellaire fait référence à l’expulsion de matière et d’énergie à mesure que les étoiles évoluent. En élucidant la relation entre ces processus, les scientifiques peuvent affiner leurs modèles et mieux comprendre la naissance et la croissance des étoiles.

Le programme FEAST du télescope spatial James Webb englobe les observations de six galaxies diverses, M83 étant l'une des destinations clés de cet effort astronomique. Auparavant, cette initiative révolutionnaire avait orienté le JWST vers l'exploration de M51, une autre galaxie qui recèle de précieux indices sur la formation des étoiles.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le télescope spatial James Webb ?

R : Le télescope spatial James Webb est un observatoire spatial révolutionnaire lancé par la NASA et capable d'explorer l'univers à l'aide de technologies infrarouges avancées.

Q : Qu’est-ce que M83 ?

R : M83, également connue sous le nom de NGC 5236, est une galaxie spirale barrée située à environ 15 millions d'années-lumière de la Terre.

Q : Quel est le but du programme FEAST ?

R : Le programme FEAST (Retroaction sur les amas d'étoiles extragalactiques émergents) vise à étudier la relation entre la formation d'étoiles et la rétroaction stellaire dans les galaxies.

Q : Que sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques ?

R : Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des composés à base de carbone présents dans l'espace qui peuvent être détectés à l'aide des longueurs d'onde infrarouges observées par MIRI.