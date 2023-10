Élément nouvellement découvert découvert à la suite d’une collision cosmique

By

Une étude récente réalisée à l'aide du télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA a révélé la présence de tellure, un élément très rare sur Terre, à la suite d'une collision entre deux cadavres stellaires denses situés à environ 1 milliard d'années-lumière. Cette découverte révolutionnaire offre des informations précieuses sur le processus de création des éléments dans l'univers.

Dirigée par Andrew Levan de l'Université Radboud aux Pays-Bas, l'étude démontre l'importance du JWST pour combler les lacunes de notre compréhension concernant les origines des éléments chimiques. Levan affirme que l'exploration de ces pièces manquantes est devenue possible grâce aux capacités avancées du télescope Webb.

Les scientifiques pensent que les étoiles à neutrons observées par le JWST étaient autrefois des étoiles massives ordinaires qui existaient dans une galaxie avant de fusionner. Lorsqu’une de ces étoiles atteignait la fin de sa durée de vie et explosait en supernova, elle était éjectée de sa galaxie et voyageait à 120,000 XNUMX années-lumière. La deuxième étoile a emboîté le pas, mais les deux corps sont restés liés gravitationnellement même après avoir été expulsés de leur galaxie d'origine.

La combinaison des deux étoiles à neutrons en une seule entité s'est produite des centaines de millions d'années plus tard, cet événement remarquable ayant eu lieu le 7 mars de cette année. Connue sous le nom de kilonova, la fusion cosmique a créé un sursaut gamma (GRB) qui a été observé pendant une durée record de 200 secondes. La détection du tellure dans les débris entourant la fusion a été rendue possible grâce aux observations du JWST, ainsi qu'aux efforts de l'observatoire spatial Fermi et de l'observatoire Neil Gehrels Swift.

Cette nouvelle découverte astronomique renforce notre compréhension de la formation des éléments lourds et ouvre des possibilités passionnantes pour de futures découvertes. Comme l'a déclaré Ben Gompertz, professeur à l'Université de Birmingham au Royaume-Uni, le télescope spatial James Webb a déjà dépassé les attentes et a le potentiel de découvrir des éléments encore plus lourds, révolutionnant ainsi notre connaissance de l'univers.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le télescope spatial James Webb ?

R : Le télescope spatial James Webb est un puissant observatoire spatial exploité par la NASA.

Q : Pourquoi le tellure est-il considéré comme rare sur Terre ?

R : Le tellure est rare sur Terre car on le trouve principalement en association avec l'or, le cuivre et d'autres minéraux.

Q : Qu’est-ce qu’une kilonova ?

R : Une kilonova est un événement astronomique qui se produit lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision, entraînant la libération d'une énorme quantité d'énergie et la création d'éléments lourds.

