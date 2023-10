Le télescope James Webb découvre des nanocristaux de quartz sur une exoplanète lointaine

Le télescope spatial James Webb, un outil crucial pour l'exploration spatiale de la NASA, a fait une découverte remarquable dans les nuages ​​​​de haute altitude de l'exoplanète WASP-17 b, située à environ 1300 2 années-lumière de la Terre. Pour la première fois, des particules de silice (SiOXNUMX), notamment des nanocristaux de quartz, ont été détectées dans l'atmosphère d'une exoplanète. Cette observation révolutionnaire met en lumière la composition et les caractéristiques des corps célestes lointains.

WASP-17 b est une exoplanète chaude semblable à Jupiter avec une masse environ sept fois supérieure à celle de Jupiter. Son atmosphère est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, semblable à Jupiter. L'instrument infrarouge moyen (MIRI) du télescope James Webb a joué un rôle crucial dans la capture d'images de l'exoplanète et dans la facilitation de cette recherche révolutionnaire. L'analyse de MIRI a révélé la présence de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et, remarquablement, la signature d'absorption distinctive des cristaux de quartz purs.

Le cristal de quartz, composé de silice, est un composant commun à tous les corps célestes rocheux du système solaire. Cependant, c’est la première fois que des nanocristaux de quartz sont observés dans l’atmosphère d’une exoplanète. Les cristaux ont une structure de prisme hexagonal pointu, chaque cristal mesurant 10 nanomètres.

Alors que les chercheurs s'attendaient initialement à trouver des silicates de magnésium, cette découverte révèle les premiers stades de formation des grains de silicate sur WASP-17 b. Ces grains de silicate devraient se développer davantage et former potentiellement des grains de silicate plus gros que l’on trouve dans les exoplanètes plus froides et les naines brunes.

Cette observation remarquable du télescope James Webb ouvre de nouvelles voies pour étudier la composition et la formation des planètes et des objets célestes de notre univers. Les scientifiques prévoient qu'une analyse plus approfondie des exoplanètes lointaines fournira des informations précieuses sur l'évolution des systèmes planétaires et approfondira notre compréhension de l'histoire de l'univers.

Sources : NASA, lettres du journal astrophysique, Space.com