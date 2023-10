Une nouvelle étude révèle des détails intrigants sur la structure de la nébuleuse du Crabe

By

Une équipe d'astronomes, utilisant le puissant télescope spatial James Webb (JWST), a dévoilé de nouvelles informations captivantes sur l'énigmatique nébuleuse du Crabe. Situé à environ 6,500 1054 années-lumière de nous dans la constellation du Taureau, ce phénomène cosmique remonte à un événement de supernova enregistré par les astronomes en XNUMX.

La nébuleuse du Crabe fascine depuis longtemps les scientifiques qui la perçoivent comme un laboratoire naturel, leur permettant d'étudier la progression des explosions stellaires et leurs conséquences. En tirant parti de la sensibilité et de la résolution spatiale inégalées du JWST, les chercheurs ont réussi à déterminer avec précision la composition du matériau éjecté, en se concentrant particulièrement sur la teneur en fer et en nickel. Ces informations donnent un aperçu du type spécifique d'explosion qui a donné naissance à la nébuleuse du Crabe.

Au cours de l'observation, le JWST a acquis des images infrarouges de la nébuleuse à l'aide de sa caméra proche infrarouge (NIRCam) et de son instrument infrarouge moyen (MIRI). Remarquablement, ces images ont dévoilé des détails époustouflants qui étaient auparavant cachés.

En examinant les données collectées, les astronomes ont identifié des vrilles denses de gaz enveloppant le noyau central de la nébuleuse du Crabe, émettant une teinte rouge-orange captivante. De plus, les observations ont révélé des émissions de grains de poussière brillants au cœur, émettant une gamme de couleurs vives telles que le jaune, le blanc et le vert. Ces émissions délimitent des amas concentrés de grains de poussière au sein de la structure nébulaire.

Le JWST a notamment capturé les émissions de rayonnement synchrotron, un type de rayonnement produit par des électrons se déplaçant à des vitesses relativistes le long des lignes de champ magnétique. Se manifestant sous la forme d'une fumée blanche et laiteuse sur l'image, ce rayonnement provient d'une étoile à neutrons en rotation rapide, ou pulsar, nichée au cœur des restes de la supernova. Les champs magnétiques intenses du pulsar accélèrent les particules chargées à des vitesses proches de la lumière et génèrent ce rayonnement distinctif.

L'architecture complexe de la nébuleuse du Crabe est devenue encore plus apparente sur l'image, avec des ondulations circulaires menant à un point blanc brillant en son centre. Autour du pulsar, des mèches étroitement regroupées et incurvées reflètent la structure complexe des champs magnétiques, déterminant essentiellement la forme globale de la nébuleuse.

Ces découvertes récentes offrent aux scientifiques une opportunité passionnante d’approfondir les mystères de la nébuleuse du Crabe. Une analyse plus approfondie des données collectées par le JWST et des observations bientôt disponibles du télescope spatial Hubble améliorera sans aucun doute notre compréhension de cette entité céleste captivante.

QFP

Q : Qu'est-ce que le télescope spatial James Webb ?

R : Le télescope spatial James Webb (JWST) est un puissant observatoire spatial conçu par la NASA, l'ESA et l'ASC pour succéder au télescope spatial Hubble. Il utilise une technologie de pointe pour étudier l’univers à travers le spectre infrarouge.

Q : Qu'est-ce que la nébuleuse du Crabe ?

R : La nébuleuse du Crabe est le vestige d’une explosion de supernova survenue en 1054 après JC. Située à environ 6,500 XNUMX années-lumière dans la constellation du Taureau, elle fascine les scientifiques de par sa proximité et ses caractéristiques uniques.

Q : Qu’est-ce que le rayonnement synchrotron ?

R : Le rayonnement synchrotron est une forme de rayonnement électromagnétique émis par des particules se déplaçant à des vitesses relativistes le long de champs magnétiques. Dans le cas de la nébuleuse du Crabe, elle est produite par des particules chargées appelées électrons se déplaçant à grande vitesse le long des lignes de champ magnétique du pulsar.