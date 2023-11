Une ancienne « vigne cosmique » récemment découverte offre des indices sur la formation de l'univers primitif

By

Une découverte fascinante réalisée par des astronomes utilisant le télescope spatial James Webb (JWST) a dévoilé une extraordinaire chaîne de galaxies du premier univers. Surnommée la « vigne cosmique », cette mégastructure colossale pourrait fournir des informations approfondies sur la formation des plus grandes structures du cosmos. S'étendant sur une distance stupéfiante de plus de 13 millions d'années-lumière et mesurant environ 650,000 XNUMX années-lumière de large, la vigne cosmique est une entité impressionnante, dépassant de loin la taille des autres amas de galaxies observés à la même période.

Située dans la bande étendue de Groth, une zone située entre les constellations de la Grande Ourse et de Boötes, la vigne cosmique a été identifiée lors de l'examen des observations du JWST ciblant le redshift, une propriété indicative de la distance parcourue par la lumière à travers l'univers en expansion. La lumière émise par chaque galaxie de la Vigne Cosmique présentait un redshift d'environ 3.44, ce qui suggère qu'il a fallu entre 11 et 12 milliards d'années pour que la lumière émise atteigne la lentille du JWST.

Fait intéressant, les chercheurs ont découvert que la structure colossale de la vigne cosmique, avec une masse estimée à 260 milliards de masses solaires, continue de croître. Cependant, deux de ses plus grandes galaxies ont subi une profonde transformation. Ces galaxies, lorsqu’elles ont été examinées, présentaient des caractéristiques de quiescence, indiquant que la formation d’étoiles a considérablement diminué, voire complètement cessé.

La cause de cet arrêt prématuré de la formation d’étoiles dans l’univers primitif reste un mystère. Une explication plausible suggérée par les scientifiques est que les fusions galactiques ont déclenché d'intenses épisodes de formation d'étoiles, épuisant le gaz disponible des centaines de millions d'années avant les observations du JWST.

La découverte de la vigne cosmique, ainsi que de ses caractéristiques énigmatiques, s'ajoute à la collection croissante de structures colossales identifiées lors des missions JWST. L’enquête sur la Vigne Cosmique a le potentiel de débloquer des connaissances approfondies sur la formation et la nature de l’univers primitif. Bien que de nombreuses questions soient soulevées, des recherches et des analyses plus approfondies sont nécessaires pour approfondir les secrets cachés dans cette ancienne chaîne galactique.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que la Vigne Cosmique ?

R : La Vigne Cosmique est une chaîne massive de galaxies du premier univers.

Q : Quelle est la taille de la vigne cosmique ?

R : La vigne cosmique s’étend sur plus de 13 millions d’années-lumière et mesure environ 650,000 XNUMX années-lumière de large.

Q : Qu'est-ce que le redshift ?

R : Redshift est une mesure de la façon dont la lumière augmente en longueur d'onde à mesure qu'elle voyage à travers l'univers en expansion.

Q : Pourquoi la formation d’étoiles s’est-elle arrêtée dans les deux plus grandes galaxies de la Vigne Cosmique ?

R : Une possibilité est que les fusions galactiques aient déclenché d’intenses épisodes de formation d’étoiles, épuisant plus tôt le gaz disponible.

