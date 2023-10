Des vents de plusieurs milliers de kilomètres par heure transportent des cristaux de quartz dans l'atmosphère de WASP-17b, selon une nouvelle étude

Une nouvelle étude menée par Daniel Grant de l'Université de Bristol a découvert que l'atmosphère de WASP-17b, une planète géante gazeuse lointaine, contient de minuscules cristaux de quartz. Le télescope spatial James Webb (JWST) a observé les vents soufflant à des milliers de kilomètres par heure transportant ces particules de quartz à travers l'atmosphère brûlante.

WASP-17b est une exoplanète connue pour ses conditions extrêmes. Il orbite autour de son étoile à une distance de seulement 7.8 millions de kilomètres (4.9 millions de miles) et a une température diurne d'environ 1,500 2,700 degrés Celsius (environ XNUMX XNUMX degrés Fahrenheit). L'atmosphère de la planète s'est élargie en raison de sa proximité avec l'étoile, ce qui fait presque deux fois le diamètre de Jupiter.

Grant et son équipe ont utilisé l'instrument infrarouge moyen du JWST pour observer WASP-17b alors qu'il transitait par son étoile. L'instrument a détecté la lumière des étoiles bloquée par l'atmosphère de la planète, créant ainsi un spectre de transmission. Ce spectre a révélé la présence d'hydrogène, d'hélium, de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et de cristaux de quartz.

Le quartz est un type de minéral silicaté que l’on trouve couramment dans les corps rocheux du système solaire. Des observations antérieures ont détecté des silicates dans les atmosphères des exoplanètes chaudes de Jupiter, mais il s’agissait de cristaux plus complexes riches en magnésium. Les cristaux de quartz observés dans l'atmosphère de WASP-17b sont plus petits, mesurant environ 10 nanomètres.

Grant a expliqué que les températures élevées et les basses pressions dans l'atmosphère de WASP-17b permettent à des cristaux solides de se former directement à partir du gaz, en contournant la phase liquide. Les cristaux de quartz sont transportés par les vents violents de la planète et forment des brumes à haute altitude dans la zone de terminaison jour-nuit. Ces brumes pénètrent ensuite dans la journée et se vaporisent sous la chaleur extrême.

La découverte de cristaux de quartz dans l'atmosphère de WASP-17b donne un aperçu des processus et de la composition des atmosphères des exoplanètes. L’étude a été publiée dans Astrophysical Journal Letters en octobre.

