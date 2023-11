Les astronomes demandent au JWST d'explorer les mystères du centre galactique

Les astronomes sont depuis longtemps captivés par les bras spiraux énigmatiques de notre propre galaxie, la Voie lactée. Ces structures colossales, ornées d’innombrables étoiles, ont à leur tour inspiré des questions sur les processus à l’origine de l’évolution des galaxies dans l’univers observable. Pour approfondir les mystères de l'évolution galactique, plus de 100 astronomes issus de plus de 80 institutions à travers le monde plaident pour que le télescope spatial James Webb (JWST) mène une étude complète des régions les plus intérieures de la Voie lactée.

Le cœur de la Voie Lactée, connu sous le nom de Centre Galactique (GC), reste un sujet de grande fascination et d’énigmes non résolues. Les scientifiques sont particulièrement intrigués par le rôle du Sagittaire A*, le trou noir supermassif résidant au centre de notre galaxie, dans ses processus évolutifs. Ils se demandent également pourquoi la formation d'étoiles dans les nuages ​​​​moléculaires froids et sombres de la Voie lactée dans le GC est plus lente que prévu. De plus, l’émergence d’amas d’étoiles centraux continue de laisser les chercheurs perplexes.

Le JWST présente une solution aux défis posés par l’étude du Centre Galactique. Grâce à sa résolution exceptionnelle et ses capacités infrarouges, le télescope peut observer efficacement à travers la population dense d'étoiles et les nuages ​​​​de poussière obscurcissants qui entravent les observations au sol. En utilisant sa caméra proche infrarouge (NIRCam) et des filtres spécialisés qui séparent les spectres de lumière infrarouge, le JWST peut percer les voiles de poussière pour révéler les secrets cachés du GC.

De plus, la capacité du JWST à observer des longueurs d'onde infrarouges plus longues permet d'étudier les galaxies du premier univers, où l'étirement des ondes lumineuses provoqué par l'expansion de l'univers augmente la longueur d'onde. Cette observation est connue sous le nom de redshifting ou effet Doppler. La lumière infrarouge, avec des longueurs d'onde plus longues et une énergie plus faible, est invisible à l'œil humain mais détectable par le JWST.

Cependant, un seul télescope ne peut pas capturer l’intégralité du Centre Galactique. Ainsi, la proposition met l'accent sur la collaboration entre divers télescopes, notamment l'Atacama Large Millimeter Array (ALMA), le télescope spatial Hubble, le télescope spatial romain, l'Extremely Large Telescope de l'Observatoire spatial européen et le satellite d'astrométrie japonais JASMINE, pour soutenir les découvertes du JWST. .

L'enquête multi-époques proposée, planifiée sur des intervalles de un, cinq et dix ans, vise à décoder les secrets du trou noir de la Voie lactée, Sgr A*, et son influence sur l'évolution de la galaxie. En surveillant le taux de formation d'étoiles, les astronomes espèrent avoir un aperçu de l'histoire de la croissance de Sgr A* et de la formation globale des étoiles dans le Centre Galactique. De plus, l'enquête vise à affiner les mesures de la fonction de masse initiale (IMF), qui détermine le nombre relatif de grandes et petites étoiles formées dans une population.

Bien que le JWST soit un télescope très recherché par les astronomes du monde entier, sa durée de disponibilité limitée pose un défi. Avec un taux de surabonnement important, garantir du temps d’observation sur le JWST est très compétitif. Néanmoins, les connaissances et la compréhension potentielles acquises en explorant les mystères du Centre Galactique en valent la peine.

FAQ:

