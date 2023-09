Le télescope spatial James Webb capture les changements de saisons de Saturne

By

Une nouvelle étude publiée dans le Journal of Geophysical Research : Planets révèle comment le télescope spatial James Webb (JWST) a capturé des images sans précédent des changements de saisons de Saturne. Depuis la conclusion de la mission Cassini-Huygens de la NASA en 2017, JWST a fourni des informations précieuses sur la dynamique atmosphérique de Saturne.

Grâce à l'instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument), les chercheurs ont pu capturer des images infrarouges de l'hémisphère nord de Saturne pendant l'été. Ces images leur ont permis d'analyser la structure des nuages ​​de Saturne et de mesurer la répartition des températures et des produits chimiques dans l'atmosphère.

L’une des découvertes notables des images est le réchauffement du vortex stratosphérique polaire nord de Saturne, un modèle de circulation de gaz. Observé précédemment au printemps de Saturne, ce vortex devait se refroidir et se dissiper à l'approche de l'hiver. Les images ont également révélé une inversion de la configuration du flux d'air dans la stratosphère de Saturne, indiquant une rareté des hydrocarbures aux latitudes septentrionales.

Les données MIRI ont également permis aux chercheurs de cartographier pour la première fois la répartition de plusieurs gaz. L'eau dans la troposphère et l'éthylène, le benzène, le méthyle et le dioxyde de carbone dans la stratosphère figuraient parmi les gaz détectés. De plus, des niveaux élevés d'ammoniac ont été observés à l'équateur de Saturne, suggérant des similitudes avec les processus atmosphériques de Jupiter.

Ces découvertes fournissent des informations précieuses sur la fin de l'été de Saturne dans son hémisphère nord. Le succès de MIRI démontre les capacités avancées de JWST dans l’étude de la dynamique planétaire. La recherche contribue à notre compréhension des régimes météorologiques planétaires et de l’impact des changements de saisons sur les conditions atmosphériques.

