La beauté énigmatique de la nébuleuse du Crabe : aperçus du télescope spatial James Webb

La nébuleuse du Crabe, située à 6,500 XNUMX années-lumière, continue de captiver les astronomes par sa structure exquise et complexe. Récemment, le télescope spatial James Webb a capturé une image époustouflante de la nébuleuse dans la longueur d'onde infrarouge, offrant une nouvelle perspective sur ses filaments poussiéreux qui forment sa forme distincte en forme de cage.

À l’origine, la nébuleuse du Crabe est issue d’un reste de supernova, conséquence de la disparition explosive d’une étoile colossale il y a des siècles. En 1054 de notre ère, la supernova a été observée depuis la Terre et depuis lors, les astronomes ont suivi avec diligence l'évolution et la transformation de la nébuleuse qui en résulte.

Alors que les télescopes précédents, tels que le télescope spatial Hubble et l'observatoire Imaging X-ray Polarimetry Explorer de la NASA, ont photographié la nébuleuse respectivement dans les longueurs d'onde optiques et de rayons X, le télescope spatial James Webb présente une vue unique. Équipé de sa caméra proche infrarouge (NIRCam) et de son instrument infrarouge moyen (MIRI), Webb dévoile de nouveaux détails dans le spectre infrarouge.

Grâce à ces instruments, Webb révèle avec éclat les structures des filaments de gaz, présentées dans des teintes rouges et orange vibrantes, ainsi que les régions de poussière, manifestées sous forme de taches jaunes, blanches et vertes duveteuses. De plus, l’image infrarouge expose un rayonnement synchrotron, une forme de rayonnement généré par une étoile à neutrons en rotation dotée d’un puissant champ magnétique. Ce rayonnement apparaît comme une substance laiteuse au sein du noyau de la nébuleuse.

Les scientifiques, dirigés par Tea Temim de l'Université de Princeton, scrutent activement la nébuleuse du Crabe pour percer les mystères de sa formation. En étudiant minutieusement la composition de la matière éjectée, notamment sa teneur en fer et en nickel, les chercheurs espèrent décrypter la nature de l'explosion qui a donné naissance à la nébuleuse.

Il est intéressant de noter que d’autres données sur la nébuleuse du Crabe sont imminentes, puisque le télescope spatial Hubble a récemment repris des images de la nébuleuse, revisitant la merveille céleste pour la première fois depuis ses premières observations en 1999 et 2000.

