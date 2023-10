Jaffa Cakes fait appel à Bonnie Tyler pour percer le mystère de l'éclipse lunaire

By

La chanteuse galloise Bonnie Tyler, connue pour sa chanson à succès « Total Eclipse of the Heart », s'est associée au groupe Jaffa Cakes de McVitie pour faire la lumière sur le phénomène captivant de l'éclipse lunaire. La publicité emblématique de « l’éclipse totale » de 1999 a été relancée, mettant cette fois en vedette Tyler alors qu’elle guide une nouvelle génération de téléspectateurs à travers cette expérience magique.

Dans la publicité originale, une enseignante utilise un gâteau Jaffa pour expliquer les différentes phases de la lune à sa classe. Désormais, avec Bonnie Tyler à bord, la publicité offre une nouvelle vision de ce voyage éducatif. En intégrant son lien avec les questions liées aux éclipses, Tyler espère approfondir la compréhension du ciel nocturne pour les habitants du Royaume-Uni.

Bien que la mission consistant à éduquer le public sur la science derrière le phénomène lunaire soit louable, elle soulève la question suivante : les gâteaux de Jaffa sont-ils vraiment classés comme des biscuits ou des gâteaux ? Ce débat en cours intrigue les consommateurs depuis des années.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’une éclipse lunaire ?

R : Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre se place entre le Soleil et la Lune, ce qui fait que la Lune est cachée dans l'ombre de la Terre.

Q : Comment la publicité utilise-t-elle le lien de Bonnie Tyler avec les questions liées à l'éclipse ?

R : La publicité présente Tyler discutant de la science derrière les éclipses lunaires, utilisant sa renommée et son lien avec « Total Eclipse of the Heart » pour captiver les téléspectateurs.

Q : La classification des gâteaux Jaffa en tant que biscuits ou gâteaux est-elle importante ?

R : La classification a été un point de discorde et de curiosité pour les consommateurs, conduisant à des débats en cours sur la nature des gâteaux Jaffa.

Q : Où puis-je regarder la nouvelle publicité ?

R : Vous pouvez regarder la nouvelle publicité mettant en vedette Bonnie Tyler et la campagne d'éclipse lunaire des Jaffa Cakes sur le [site officiel de McVitie](https://www.mcvities.co.uk/).