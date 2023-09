Les Choucas donnent la priorité à la famille plutôt qu'aux amis lorsqu'il s'agit de nourriture

By

Les scientifiques ont découvert que les choucas, un type de corbeau, sont prêts à changer d'amis pour obtenir des récompenses alimentaires, mais resteront avec les membres de leur famille même si cela signifie avoir faim. L'étude, menée dans l'ouest des Cornouailles dans le cadre du projet Cornish Jackdaw en cours, met en lumière la façon dont certains animaux gèrent leurs relations sociales.

Dans l'expérience, les chercheurs ont confié aux choucas sauvages une tâche dans laquelle l'accès à de savoureux vers de farine dépendait des individus visités ensemble. Les oiseaux ont rapidement appris à changer d’amis pour maximiser leurs récompenses, mais ils sont restés fidèles à leur progéniture, à leurs frères et sœurs et à leurs partenaires d’accouplement, quel que soit le résultat. Cette loyauté envers les membres de la famille s’apparente à la notion selon laquelle « le sang est plus épais que l’eau » observée dans les relations humaines.

Les chercheurs ont utilisé de minuscules balises PIT, semblables aux puces de transpondeur utilisées pour les animaux de compagnie, pour suivre et surveiller les choucas. Les oiseaux ont été répartis en deux groupes, A ou B, et n'ont eu accès aux vers de farine que si les individus du même groupe visitaient les mangeoires ensemble. Si des oiseaux de groupes différents arrivaient ensemble, les mangeoires resteraient fermées. Les oiseaux solitaires recevaient des céréales, une source de nourriture moins appréciée.

Selon le professeur Alex Thornton, chercheur principal du projet, l'objectif était de déterminer si les oiseaux pouvaient ajuster leurs associations sociales. Les choucas se sont révélés stratégiques, apprenant rapidement à abandonner les amis de l’autre groupe pour maximiser leurs récompenses. Cependant, ils ont fait une exception en ce qui concerne leurs proches, choisissant de rester avec les membres de leur famille même s'ils ne recevaient aucune récompense.

Les chercheurs pensent que la capacité des choucas à suivre et à mémoriser des informations sur leurs partenaires sociaux est une indication de leur intelligence. Être capable d’ajuster leurs relations en fonction des interactions passées peut apporter des avantages en termes de survie et d’acquisition de ressources.

Dans l’ensemble, cette étude apporte de nouvelles informations sur les relations sociales chez les animaux et leurs processus décisionnels. Les résultats ont des implications importantes pour comprendre l’évolution de l’intelligence et l’émergence des sociétés.

Source : « Les choucas sauvages peuvent ajuster de manière sélective leurs associations sociales tout en préservant de précieuses relations à long terme », Nature Communications.