Dans un monde où la technologie satellitaire devient de plus en plus importante pour les communications mondiales, la nécessité d’une gouvernance responsable dans l’espace est plus cruciale que jamais. À mesure que le nombre de satellites en orbite continue d’augmenter, le risque de collision, de débris et de dommages aux infrastructures essentielles augmente également. Cependant, malgré les inquiétudes croissantes, il manque des réglementations et des lignes directrices claires concernant le trafic spatial et l’élimination des débris.

L’industrie spatiale a connu une augmentation significative du nombre de satellites lancés dans l’espace. Entre 2012 et 2022, le nombre annuel de satellites lancés est passé d’environ 150 à près de 2,500 11,000. Même si nombre de ces satellites retombent naturellement sur Terre et brûlent dans l’atmosphère, un grand pourcentage reste en orbite. Sur les 35 XNUMX satellites actuellement en orbite, seuls XNUMX % sont opérationnels.

Cette accumulation de satellites présente un risque important tant pour les satellites actifs que pour les missions habitées. Les débris des satellites peuvent se détacher et se déplacer à grande vitesse, créant un effet en cascade pouvant conduire à de nouvelles collisions. Afin d’éviter ces collisions, les satellites actifs doivent souvent effectuer des manœuvres d’évitement des collisions. La Station spatiale internationale a dû éviter des débris plus de 30 fois au cours de son histoire.

De plus, il n’existe aucune réglementation convenue concernant l’exploitation minière lunaire ou la colonisation extraterrestre. Alors que des pays comme la Chine, l’Inde et la Russie expriment leur intérêt pour l’exploitation minière de minéraux précieux sur la Lune, des règles et des lignes directrices claires sont nécessaires pour garantir des pratiques responsables et durables.

Il est essentiel que les gouvernements prennent l’initiative de créer de nouvelles réglementations et protocoles pour la gouvernance spatiale. Le Sommet des Nations Unies sur le futur, prévu l'année prochaine en Indonésie, pourrait servir de plateforme pour des discussions et des décisions majeures concernant l'avenir de l'espace. Une gouvernance responsable dans l’espace devrait donner la priorité à la protection du royaume cosmique et aux bénéfices équitables pour toutes les nations et tous les peuples.

Les voix de personnalités influentes de l’industrie spatiale, comme Elon Musk et Jeff Bezos, ne devraient pas être le seul moteur du processus décisionnel. Les intérêts et les croyances des diverses communautés et nations autochtones doivent être pris en compte. Sacrifier un « espace Greta » pour les débats sur les réseaux sociaux n’est pas la solution. Il est plutôt crucial que les gouvernements soient suffisamment courageux pour créer de nouvelles règles spatiales qui respectent les intérêts et les valeurs de toutes les parties prenantes.

