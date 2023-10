Une nouvelle étude vise à suivre et à atténuer les débris spatiaux autour de la Lune

Une étude récente menée par l'Université Purdue vise à modéliser et suivre les débris spatiaux autour de la Lune afin de développer des stratégies d'atténuation. Avec l'augmentation des lancements militaires, commerciaux et scientifiques, ainsi que la baisse du coût des lancements de cubes en covoiturage, les déchets spatiaux deviennent une préoccupation croissante à la fois en orbite terrestre basse et en orbite lunaire.

L'étude, dirigée par Carolin Frueh, propose l'utilisation de la « géométrie à quatre corps » pour modéliser l'évolution des orbites au fil du temps et allouer des moyens de suivi aux principales zones proches de la Lune. Actuellement, la surveillance et les informations sur les débris dans l’espace cis-lunaire, la région située entre la Terre et la Lune, sont limitées. Ce manque d'informations pose un défi pour les futures missions lunaires en termes de suivi et d'évitement des débris.

Les événements récents ont mis en évidence l’activité croissante autour de la Lune. Un crash de propulseur de fusée lunaire sur la face cachée de la Lune au début de 2022 a démontré la nécessité d’un meilleur suivi et d’une meilleure surveillance des objets spatiaux. De plus, le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA a récemment été repéré par l'instrument ShadowCam du Korea Pathfinder Lunar Orbiter lors d'un passage rapproché.

Frueh explique que la géométrie à quatre corps devient pertinente lorsque l'on considère les effets gravitationnels de la Terre, de la Lune et du Soleil. L'interaction entre ces corps affecte les orbites des objets dans l'espace cis-lunaire. Le travail de Frueh consiste à utiliser des courbes de lumière pour prédire les événements de rupture de satellite et à évaluer les options de surveillance électro-optique pour le domaine cis-lunaire.

Dans l’ensemble, alors que la Lune et l’espace cis-lunaire deviendront de plus en plus occupés dans les années à venir avec des missions lunaires et d’autres activités, il est crucial de suivre et d’atténuer les débris spatiaux pour garantir la sécurité et le succès de ces missions.

