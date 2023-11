Explorer les profondeurs de Mars : dévoiler les mystères de la conjonction solaire

Si vous vous demandez pourquoi il y a eu une accalmie dans l'actualité concernant Mars ces derniers temps, la réponse réside dans notre danse céleste avec le Soleil. Tous les deux ans, la Terre et Mars atteignent un point sur leurs orbites respectives connu sous le nom de « conjonction solaire sur Mars ». Ce phénomène se produit lorsque Mars s'aligne du côté opposé du Soleil, obstruant ainsi temporairement notre vision de la planète rouge.

Pendant la conjonction solaire sur Mars, le flux d’informations des missions martiennes vers la Terre ralentit considérablement. Au lieu de recevoir des flux de données quotidiens, les signaux doivent emprunter un chemin périlleux, s’aventurant près du Soleil. L'émission constante par le Soleil de gaz et de particules ionisés à travers la couronne pose un défi à ces signaux. L’environnement proche du Soleil corrompt les données, affectant les commandes des vaisseaux spatiaux, les mises à jour logicielles et toute information revenant de Mars. Pour garantir la sécurité et l'intégrité des missions, les ingénieurs s'abstiennent d'envoyer des commandes critiques pendant cette période pendant que le vaisseau spatial poursuit ses opérations scientifiques régulières.

Cette année, la période de « black-out » de la conjonction solaire de Mars s'étend jusqu'au 25 novembre, avec seulement une brève interruption lorsque Mars est entièrement cachée par le Soleil. Au milieu de cette accalmie, la NASA reste vigilante en recevant des mises à jour sur la santé des vaisseaux spatiaux, évaluant leur état de bien-être. Les préparatifs de cet alignement céleste ont commencé bien à l’avance, les équipes de mission élaborant méticuleusement des listes de tâches pour chaque vaisseau spatial martien dont elles avaient la charge.

Bien que les principaux instruments à bord des missions soient temporairement inactifs, les investigations scientifiques persistent. Les rovers Perseverance et Curiosity de la NASA se sont temporairement stationnés, surveillant activement les changements dans les conditions de surface et étudiant les conditions météorologiques. De plus, des mesures de rayonnement sont effectuées à partir de leurs positions stationnaires. L'hélicoptère Ingenuity est peut-être cloué au sol, mais il continue d'utiliser sa caméra couleur pour étudier les mouvements intrigants du sable à proximité. Le Mars Reconnaissance Orbiter, l'orbiteur Odyssey et le vaisseau spatial MAVEN contribuent en capturant des images de surface, en collectant des données atmosphériques et en étudiant les interactions entre l'atmosphère de Mars et le Soleil.

Une fois le moratoire de deux semaines terminé, les orbiteurs reprendront la transmission de données précieuses et les ingénieurs reprendront l'envoi de mises à niveau logicielles et de commandes. Au fur et à mesure que le flux d’informations revient, les ingénieurs système inspectent méticuleusement les données pour détecter toute corruption potentielle. Si nécessaire, les fichiers corrompus peuvent être retransmis lors de transferts de données ultérieurs. A terme, les instruments, dont les caméras, seront réactivés, annonçant la reprise du flux habituel d'images et de données brutes.

Alors que nous attendons avec impatience la fin de la conjonction solaire sur Mars, nous apprécions les efforts incessants des équipes de mission et la résilience de notre vaisseau spatial, révélant continuellement les mystères énigmatiques que recèle Mars.

Foire aux Questions

1. Qu’est-ce que la conjonction solaire sur Mars ?

La conjonction solaire sur Mars est une condition céleste qui se produit tous les deux ans lorsque Mars se trouve de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre. Cet alignement perturbe la communication directe avec Mars et affecte la transmission des données entre les missions martiennes et la Terre.

2. Quel est l’impact de la conjonction solaire sur Mars sur les opérations des engins spatiaux ?

Pendant la conjonction solaire sur Mars, le vaisseau spatial entre dans une période de « panne d’électricité » au cours de laquelle il suspend ses tâches gourmandes en données. Les ingénieurs s'abstiennent d'envoyer des commandes cruciales et les instruments sont temporairement inactifs pour garantir l'intégrité des missions.

3. Qu'arrive-t-il aux données collectées lors de la conjonction solaire sur Mars ?

Les données collectées pendant la période d'interdiction sont stockées sur le vaisseau spatial jusqu'à ce qu'elles puissent être retransmises en toute sécurité vers la Terre. À la reprise du transfert de données, les ingénieurs vérifient minutieusement tout fichier corrompu et les retransmettent si nécessaire.

4. Quelles activités les missions sur Mars entreprennent-elles pendant la conjonction solaire sur Mars ?

Durant cette période, les missions sur Mars continuent de mener des investigations scientifiques, même si les principaux instruments restent inactifs. Les rovers surveillent les conditions de surface, étudient les conditions météorologiques et mesurent le rayonnement. D'autres engins spatiaux capturent des images de la surface martienne, collectent des données atmosphériques et étudient les interactions avec le Soleil.