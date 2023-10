Le potentiel des ondes de spin et des supraconducteurs dans l’informatique quantique et les technologies économes en énergie

Des scientifiques de l'Université de technologie de Delft ont réalisé une avancée majeure dans leurs recherches en contrôlant et en manipulant avec succès les ondes de spin à l'aide de supraconducteurs. Les ondes de spin, qui sont des ondes de transmission d'informations présentes dans les matériaux magnétiques, recèlent un immense potentiel en remplacement de l'électronique traditionnelle. Cette découverte ouvre des possibilités pour le développement de technologies de l’information économes en énergie et la connexion de composants dans des ordinateurs quantiques.

Les ondes de spin créent un champ magnétique et, lorsqu'elles sont combinées avec un supraconducteur, elles génèrent un supercourant. En utilisant une électrode supraconductrice comme miroir, les chercheurs ont pu ralentir et manipuler les ondes de spin plus efficacement. Il est intéressant de noter que la longueur d’onde des ondes de spin changeait considérablement lorsqu’elles passaient sous l’électrode supraconductrice, ce qui permettait un contrôle précis des ondes en ajustant la température de l’électrode.

L’équipe a utilisé une fine couche magnétique connue sous le nom de grenat d’yttrium et de fer (YIG) comme matériau de base, suivie d’une électrode supraconductrice et d’une électrode supplémentaire pour induire les ondes de spin. Le refroidissement de l'électrode à une température extrêmement basse lui a permis d'entrer dans un état supraconducteur, conduisant à l'observation d'ondes de spin plus lentes. Cette découverte apporte un nouvel éclairage sur les propriétés des supraconducteurs et fournit des informations précieuses pour les recherches futures.

L’expérience a utilisé une technologie de capteur unique qui utilisait des électrons de diamant pour mesurer les champs magnétiques des ondes de spin, permettant ainsi l’imagerie et l’analyse. Cette technologie a le potentiel de révolutionner divers domaines, de la même manière qu’un scanner IRM fournit des images internes du corps humain.

Dans le domaine de la technologie des ondes de spin, il reste encore beaucoup à faire. Pour créer des ordinateurs économes en énergie utilisant cette technologie, il faut développer de petits circuits capables d’effectuer des calculs. Cependant, la découverte faite par l’équipe de l’Université de Delft ouvre un monde de possibilités. Les électrodes supraconductrices ouvrent la voie à la création d’innombrables nouveaux circuits à ondes de spin économes en énergie.

La combinaison des ondes de spin et des supraconducteurs est également prometteuse pour la conception de dispositifs produisant un minimum d’ondes thermiques et sonores. Les applications telles que les filtres de fréquence spintroniques, les résonateurs, les transistors et les connecteurs entre qubits dans les ordinateurs quantiques ne sont qu’un début.

Dans l’ensemble, cette avancée dans le contrôle et la manipulation des ondes de spin à l’aide de supraconducteurs a le potentiel de révolutionner les domaines de l’informatique quantique et des technologies économes en énergie.

