OSIRIS-REx de la NASA envoie avec succès un échantillon d'astéroïde sur l'orbite terrestre

By

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a terminé sa mission de sept ans visant à récupérer un échantillon d'un astéroïde et a livré avec succès sa cargaison sur l'orbite terrestre. La capsule a atterri au champ d'essai et d'entraînement de l'Utah après avoir parcouru environ 3.86 milliards de kilomètres. Cette mission, la première du genre aux États-Unis, vise à fournir des informations précieuses sur la formation de notre système solaire.

La mission OSIRIS-REx a débuté en 2016 lorsque le vaisseau spatial a été déployé pour collecter du matériel sur l'astéroïde Bennu. Après avoir atteint Bennu en 2018, un échantillon a été extrait en 2020 et le long voyage de retour sur Terre a commencé en 2021. La matière vierge collectée à la surface de l'astéroïde offrira aux scientifiques une fenêtre sans précédent sur les premières étapes de la formation du système solaire, qui ont eu lieu il y a environ 4.5 milliards d'années.

Michael Daly, le scientifique principal de l'altimètre laser (OLA) OSIRIS-REx de l'Université York, a exprimé son enthousiasme face au succès de la mission. Il a souligné les défis rencontrés par l'équipe au cours des années qui ont précédé ce moment et a souligné leur impatience de fournir un échantillon réussi pour des investigations plus approfondies dans les laboratoires.

La capsule d'échantillons, transportant les échantillons de cargaison, a été envoyée sur l'orbite terrestre à une distance d'environ 68,000 XNUMX milles. L'équipe de navigation de la NASA a joué un rôle essentiel pour garantir l'atterrissage en toute sécurité de la capsule, en affinant continuellement les projections de trajectoire pour réduire l'incertitude. Leur expertise dans la planification de trajectoires et leur dévouement au succès de la mission ont été déterminants.

La livraison réussie de l'échantillon d'astéroïde marque une étape importante pour la NASA et offre aux scientifiques une incroyable opportunité de percer les mystères des débuts de l'histoire de notre système solaire. Cette réalisation représente une nouvelle phase dans l’exploration spatiale et ouvre la voie à de nouvelles découvertes et avancées dans notre compréhension de l’univers.

Sources:

– NASA (@NASA) 24 septembre 2023