Matériaux vivants d'ingénierie : créer des matériaux de construction durables et réactifs

Les matériaux vivants d'ingénierie, également appelés matériaux actifs et réactifs, offrent le potentiel de solutions durables et polyvalentes. Ces matériaux consistent en un échafaudage peuplé ou construit de cellules vivantes capables de réagir aux stimuli, de se maintenir, de se réguler ou même de guérir. Les cellules utilisées dans ces matériaux peuvent être de types faciles à cultiver, telles que des levures, des champignons et certaines souches bactériennes. Cependant, pour que ces matériaux prospèrent dans leur environnement technique, ils doivent être capables de fonctionner efficacement en termes de croissance et de réponse.

Une application passionnante des matériaux vivants techniques réside dans le développement de matériaux de construction durables. Les cellules vivantes peuvent être utilisées pour réparer l’extérieur endommagé des bâtiments ou des trottoirs en se développant dans l’espace et en le remplissant. De plus, ils peuvent réparer la décoloration des bâtiments sans avoir recours à du travail manuel ou à de la peinture. Cependant, harmoniser la température de croissance des bactéries utilisées dans ces matériaux avec les fluctuations naturelles de température peut s’avérer un défi.

Pour relever ce défi, une équipe de Caltech dirigée par Michael Shapiro et Julia Kornfield a développé un matériau à base de bactéries capable d'exploiter stratégiquement la lumière du soleil pour moduler la température. Cela permet au matériau de maintenir la production de protéines et la croissance cellulaire, même lorsqu'il est exposé à des changements de température en dehors de la plage optimale pour les bactéries. L’application de matériaux vivants comme matériaux de construction présente un grand potentiel pour divers environnements extérieurs, des villes aux villages ruraux et aux maisons individuelles.

Les matériaux vivants modifiés sont des matériaux qui possèdent des propriétés vivantes, composés soit de cellules au sein d'un matériau synthétique, soit entièrement de cellules et de polymères. Ces matériaux sont relativement nouveaux et l’intérêt pour l’utilisation de cellules artificielles pour les matériaux a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. La capacité de contrôler la croissance d’un matériau grâce à l’ingénierie offre des possibilités fascinantes, telles que des capacités d’auto-guérison et un potentiel de croissance évolutive.

En ce qui concerne les organismes utilisés, l’équipe travaille principalement avec des bactéries, en particulier E. coli et B. subtilis, car ces bactéries se sont révélées sûres et entretiennent de bonnes relations avec les humains. Cependant, la communauté des matériaux vivants modifiés s'intéresse également à l'utilisation de champignons, tels que les levures et les champignons, en raison de leur croissance rapide et de leurs fortes propriétés structurelles.

Le processus de création de matériaux vivants modifiés implique la culture d’un petit nombre de cellules dans un milieu liquide, tel que E. coli, qui se réplique rapidement. Les cellules sont ensuite déposées sur une fine membrane de polycarbonate par filtration, permettant ainsi leur croissance et leur développement. Bien que ce processus ait donné de bons résultats avec les bactéries, l’utilisation de cellules humaines présente des défis supplémentaires.

En conclusion, les matériaux vivants techniques offrent des possibilités passionnantes pour des matériaux de construction durables et réactifs. La capacité d’exploiter les propriétés des cellules vivantes ouvre de nouvelles voies pour créer des matériaux dotés de capacités uniques, telles que l’auto-guérison et la croissance évolutive. Bien que le domaine soit encore en phase de validation de principe, les applications potentielles vont des environnements urbains aux environnements plus ruraux, offrant des solutions innovantes à divers défis.