Les observateurs du ciel se rassemblent pour observer l'éclipse solaire annulaire à Edmonton

Samedi matin, des centaines d'observateurs du ciel se sont rassemblés au Coronation Park et au Telus World of Science Edmonton (TWOSE) pour assister à une éclipse solaire annulaire, également connue sous le nom de « cercle de feu ». L'éclipse était visible à travers les Amériques, mais des individus dans certaines régions des États-Unis ont eu l'occasion d'observer le phénomène de l'anneau de feu.

Lors d'une éclipse solaire annulaire, le disque de la Lune apparaît légèrement plus petit que le disque du Soleil, ce qui donne lieu à un anneau de lumière vive entourant la silhouette de la Lune. Malheureusement, ce spectacle n'était pas visible à Edmonton. Néanmoins, les visiteurs ont été captivés par l'événement céleste.

Les gens faisaient la queue à l'observatoire RASC près du centre scientifique pour observer l'éclipse à travers le télescope entre 9 heures du matin et midi. Beaucoup ont exprimé leur enthousiasme, notamment les enfants qui ont été émerveillés par la vue à travers l'oculaire. Le but de ces événements est d’impliquer le public, d’éveiller la curiosité et de susciter une passion pour les phénomènes naturels comme les éclipses solaires.

Outre l’éclipse solaire annulaire, les passionnés d’astronomie locaux ont beaucoup à espérer. Le soleil devient plus actif avec une activité accrue sous forme de taches solaires et de régions actives. Cette activité accrue conduira à l’impressionnant spectacle des aurores boréales. De plus, plusieurs pluies de météores sont attendues dans les mois à venir, notamment la pluie de météores des Orionides les 21 et 22 octobre et la pluie des Géminides le 14 décembre.

Même s'il n'y aura pas d'autre éclipse solaire annulaire visible à Edmonton avant environ 20 ans, une éclipse solaire totale est attendue en avril, bien que visible uniquement dans l'est du Canada. La prochaine éclipse solaire totale incluant Edmonton et la majeure partie de l’Alberta aura lieu le 22 août 2044.

En conclusion, même si l’anneau de feu n’était pas visible à Edmonton, l’éclipse solaire annulaire a suscité un sentiment d’émerveillement et d’appréciation du monde naturel. Les observateurs du ciel attendent avec impatience les futurs événements célestes, tels que les aurores boréales et les pluies de météores, ainsi que la prochaine éclipse totale de Soleil dans l'est du Canada.

Sources:

– CTV Nouvelles Edmonton

– TWOSE Planétarium et sciences spatiales

Définitions:

– Éclipse solaire annulaire : type d’éclipse solaire qui se produit lorsque la lune est loin de la Terre et ne couvre pas entièrement le soleil, laissant un anneau de lumière vive sur les bords.

– Cercle de feu : La région lumineuse autour de la silhouette de la lune lors d’une éclipse solaire annulaire.

– Aurores boréales : également connues sous le nom d'Aurora Borealis, un spectacle de lumière naturelle dans les régions polaires de la Terre provoqué par les interactions entre le vent solaire et la magnétosphère.