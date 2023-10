Le surfeur brésilien Italo Ferreira prend une photo à couper le souffle lors d'une éclipse solaire annulaire

Italo Ferreira, le célèbre surfeur brésilien, a pris une superbe photo lors d'une rare éclipse solaire annulaire dans le Rio Grande do Norte, au Brésil. La photographie, prise par Marcelo Maragni, met en valeur l'effet fascinant d'anneau de feu créé par l'éclipse.

La réussite de ce projet nécessitait un timing et un positionnement précis. Ferreira a dû s'aligner soigneusement pour s'assurer que la lune était positionnée avec précision entre la Terre et le soleil. Maragni, qui se tenait à une distance d'un kilomètre, a utilisé des outils spécialisés pour capturer l'image, notamment des radios pour la communication, des lunettes de protection et des miroirs pour éliminer tout effet d'ombre sur l'athlète.

Maragni a consacré des mois de planification et de préparation pour capturer ce moment unique. Il a visité plusieurs lieux, dirigé des répétitions et effectué des calculs pour trouver la position idéale pour Ferreira. Le photographe a décrit ce projet comme l'une des œuvres les plus difficiles et les plus complexes de sa carrière.

Ferreira, connu pour ses réalisations dans le surf, a exprimé son enthousiasme face à cette expérience unique. Il a souligné l’importance de ce moment, car cela lui a rappelé sa médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. La photo a été prise en une seule tentative, dans une brève fenêtre de cinq secondes.

L'éclipse annulaire au Brésil s'est produite le 14 octobre 2023, commençant à 3 heures, heure locale, et se terminant au coucher du soleil vers 6 heures. L'anneau de feu s'est formé vers 4h40 et n'a duré qu'une courte période. Alors que l’éclipse était visible depuis plusieurs États brésiliens, le Rio Grande do Norte a eu le privilège d’assister au phénomène dans toute sa splendeur.

Cette photographie extraordinaire rend hommage au dévouement de Ferreira au projet et au soutien apporté par le Rio Grande do Norte. Il met en valeur la beauté et les merveilles du phénomène naturel et met en valeur le talent et les compétences du surfeur et du photographe.

