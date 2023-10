Le laboratoire national de la Station spatiale internationale (ISS) cherche à faire progresser l’ingénierie tissulaire et la biofabrication

By

Le Laboratoire national de la Station spatiale internationale (ISS) a annoncé une nouvelle opportunité de recherche visant à tirer parti de l'environnement unique de l'ISS pour faire progresser l'ingénierie tissulaire et la biofabrication. L’objectif est de démontrer des activités de fabrication et de production spatiales qui peuvent bénéficier aux applications terrestres en médecine régénérative. Un financement sera fourni pour soutenir les coûts du projet, le matériel, les coûts d'intégration et l'allocation des vols au laboratoire en orbite pour plusieurs projets sélectionnés dans le cadre de cette annonce de recherche.

Le laboratoire national de l'ISS vise à permettre de nouveaux modèles commerciaux en orbite terrestre basse (LEO) grâce à des efforts de production et de fabrication dans l'espace. La NASA et l'ISS National Lab ont donné la priorité à l'utilisation de la station spatiale à ces fins, et cette annonce de recherche s'inscrit dans le cadre de leur objectif d'élargir les opportunités dans ce domaine.

Des propositions sont recherchées dans les domaines de la médecine régénérative, de la biofabrication et des technologies associées pouvant tirer parti des conditions uniques présentes sur la station spatiale. Plus précisément, le laboratoire national de l'ISS s'intéresse aux études qui exploitent les avantages de la recherche sur les cellules souches en microgravité pour des applications thérapeutiques sur Terre, démontrent des systèmes de culture organoïde ou multicellulaire pour modéliser des maladies humaines à des fins thérapeutiques, et développent ou utilisent des systèmes existants sur la station spatiale. pour la production de tissus ou d'autres matériaux biocompatibles pour la médecine régénérative.

Un exemple du potentiel de cette recherche est la récente bio-impression réussie d’un ménisque humain complet dans l’espace par Redwire Space à l’aide de son installation de biofabrication mise à jour. L’environnement de microgravité permet aux tissus délicats de mûrir et de se renforcer sans s’effondrer sous leur propre poids, ce qui en fait une plateforme prometteuse pour la biofabrication. Cette réalisation nous rapproche de la possibilité d’imprimer des tissus et des organes dans l’espace pour les patients sur Terre et les futurs voyageurs spatiaux.

Dans le cadre d'une autre mission à venir, des modèles d'organoïdes neuronaux seront lancés vers l'ISS afin de mieux comprendre les mécanismes à l'origine des maladies neurodégénératives humaines telles que la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. En étudiant ces maladies en microgravité, où leur apparition et leur progression sont accélérées, les chercheurs espèrent accélérer la découverte de biomarqueurs, améliorer le diagnostic et faire progresser la découverte et le développement de médicaments pour le traitement des maladies neurodégénératives.

Les résultats de ces recherches amélioreront non seulement les soins aux patients sur Terre, mais contribueront également à l’établissement d’une économie robuste et durable en orbite terrestre basse.

Cette annonce de recherche fait suite à un processus de proposition en deux étapes. La première étape, le résumé du concept, est prévue pour le 20 novembre 2023, et seuls les concepts approuvés seront invités à soumettre une proposition complète. Plus d’informations sur l’annonce de recherche et un prochain webinaire sont disponibles sur le site Web du laboratoire national de l’ISS.

Pour en savoir plus sur le Laboratoire national de la Station spatiale internationale (ISS) et la science qu'il parraine, visitez leur site Web.

Sources:

– Laboratoire national de la Station spatiale internationale