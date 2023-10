L’équipage de l’Expedition 70 entame sa première semaine complète dans l’espace

L'équipage de l'Expédition 70 de la Station spatiale internationale a entamé sa première semaine complète ensemble après avoir fait ses adieux à l'équipage le plus ancien la semaine dernière. Les sept membres de l'équipage ont commencé leur semaine par des recherches humaines et des expériences de physique spatiale, l'entretien des combinaisons spatiales et l'entretien des systèmes de survie.

L'un des membres de l'équipage, Jasmin Moghbeli, ingénieur de vol de la NASA, a commencé sa journée en installant le système à ultrasons Echo dans le module du laboratoire de Columbus pour l'étude sur le vieillissement vasculaire. Moghbeli a scanné son cou, sa jambe et son cœur pour aider les médecins à comprendre les effets de la vie dans l'espace sur les artères d'un membre de l'équipage. Elle a également travaillé à la mise en place d'un système d'éclairage à l'extérieur du module laboratoire Kibo.

Un autre membre de l'équipage, Loral O'Hara, ingénieur de vol de la NASA, a effectué des contrôles oculaires sur l'astronaute de la JAXA, Satoshi Furukawa, pour étudier les effets de l'apesanteur sur la vision et la santé optique dans l'espace.

En termes de maintenance et de préparation, O'Hara et l'astronaute de l'ESA Andreas Mogensen ont entretenu les combinaisons spatiales dans le sas Quest. Ils ont nettoyé les boucles de refroidissement à l’intérieur des combinaisons et rempli les réservoirs d’eau ainsi que les vêtements de refroidissement et de ventilation. Furukawa a étudié les procédures pour assister les astronautes lors des prochaines sorties dans l'espace.

Dans le domaine de la physique spatiale, le cosmonaute Oleg Kononenko a installé une caméra vidéo pour une expérience de physique des plasmas dans le laboratoire de Columbus. Cette expérience observe des mélanges gazeux et des cristaux de plasma à basse température pour améliorer les méthodes de recherche et la conception des engins spatiaux en microgravité.

Dans l’ensemble, l’équipage de l’Expedition 70 est occupé à diverses tâches, allant de la recherche médicale aux travaux de maintenance. Ils poursuivent l’important travail d’exploration scientifique et de progrès spatial à bord de la Station spatiale internationale.

