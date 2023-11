Nouvelle mission : Chandrayaan-4 vise à rapporter des échantillons de sol lunaire

Pune : Forte du succès de Chandrayaan-3, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a jeté son dévolu sur la prochaine mission lunaire, Chandrayaan-4, avec l'objectif ambitieux de récupérer des échantillons de sol sur la Lune. Cette annonce a été faite par Nilesh Desai, directeur du Centre d'applications spatiales (SAC/ISRO) lors de la cérémonie du 62e jour de fondation de l'Institut indien de météorologie tropicale à Pune.

La mission Chandrayaan-4 impliquera un retour d'échantillons lunaires, marquant une étape majeure dans l'exploration spatiale. Avec pour objectif de rapporter des échantillons de la surface lunaire, l’ISRO ambitionne de réaliser cet exploit d’ici cinq à sept ans. Le plan implique un processus d'atterrissage similaire à celui de Chandrayaan-3, avec le module central s'amarrant au module en orbite avant de se séparer près de l'atmosphère terrestre. Le module de rentrée transportera ensuite la précieuse cargaison de sol et de roches lunaires vers la Terre.

Nilesh Desai a exprimé la nécessité de disposer de deux lanceurs pour mener à bien la mission. Les modules seraient divisés en module de transfert (TM), module Lander (LM), module ascendant (AM) et module de réentrée (RM). TM et RM seraient placés sur l'orbite lunaire, tandis que TM et LM descendraient pour prélever l'échantillon. Des technologies avancées et une planification minutieuse sont en cours pour garantir la faisabilité de cette mission.

En plus de Chandrayaan-4, l'ISRO collabore également avec l'agence spatiale japonaise JAXA sur le projet Lunar Polar Exploration (LuPEX). Ce partenariat reflète l'engagement des deux agences à faire progresser la compréhension scientifique et l'exploration au-delà de la Terre.

Avec Chandrayaan-4, l'Inde entend faire un pas de géant dans l'exploration lunaire en rapportant de précieux échantillons de la surface de la Lune. Cette mission contribuera non seulement aux percées scientifiques, mais tracera également de nouvelles frontières dans la recherche et les collaborations spatiales.

