La mission indienne Aditya-L1 parcourt avec succès 9.2 Lakh km en direction du point de Lagrange Soleil-Terre

L'agence spatiale indienne, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), a annoncé que la mission Aditya-L1, un observatoire solaire spatial, a réussi à dépasser la sphère d'influence de la Terre et a parcouru à ce jour plus de 9.2 lakh km. Le vaisseau spatial est maintenant en route vers le point Lagrange Soleil-Terre 1 (L1), où il étudiera l'atmosphère et l'activité solaire du Soleil.

L'ISRO a noté que cette réalisation marque la deuxième fois qu'elle envoie un vaisseau spatial en dehors de la sphère d'influence de la Terre, la première étant la mission Mars Orbiter. De plus, c'est la cinquième fois que l'ISRO réussit à transférer un vaisseau spatial vers un autre corps céleste ou un autre emplacement dans l'espace, après l'avoir fait trois fois vers la Lune et une fois vers Mars dans le passé.

La mission Aditya-L1 a été lancée en orbite terrestre basse (LEO) le 2 septembre via la variante de la fusée indienne Polar Satellite Launch Vehicle –XL (PSLV-XL). Depuis lors, l’orbite du vaisseau spatial a été progressivement augmentée quatre fois. Alors qu'il poursuit sa trajectoire vers le point de Lagrange (L1) après avoir quitté la sphère d'influence gravitationnelle de la Terre, la phase de croisière va commencer. À terme, il sera injecté sur une orbite de grand halo autour de L1, où l’attraction gravitationnelle du Soleil et de la Terre sera égale, permettant au vaisseau spatial de rester stationnaire par rapport aux deux corps.

Le voyage depuis le lancement jusqu'au point L1 devrait prendre environ quatre mois, couvrant une distance d'environ 1.5 million de kilomètres depuis la Terre. Une fois que la mission Aditya-L1 aura atteint sa destination, elle fournira des informations précieuses sur la dynamique du Soleil, les champs magnétiques et les éruptions solaires, facilitant ainsi la recherche scientifique et élargissant notre compréhension de la connexion Soleil-Terre.

Définitions:

– Aditya-L1 : mission d'observation solaire spatiale indienne qui vise à étudier la couronne solaire, les émissions solaires et le champ magnétique interplanétaire.

– Point de Lagrange 1 (L1) : point de l'espace où les forces gravitationnelles du Soleil et de la Terre s'équilibrent, permettant à un vaisseau spatial de maintenir une position relativement stable tout en observant le Soleil.

– Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) : l'agence spatiale nationale indienne responsable du programme spatial du pays.

