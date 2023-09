La mission solaire de l'Organisation indienne de recherche spatiale atteint avec succès le point L1 Soleil-Terre

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a annoncé que sa première mission solaire, Aditya-L1, a effectué avec succès la manœuvre d'insertion trans-lagrangienne du point 1 (TL1I) et se trouve désormais sur une trajectoire qui la mènera au point Soleil-Terre L1. . C’est la cinquième fois consécutive que l’ISRO réussit à transférer un objet sur une trajectoire vers un autre corps céleste ou un autre emplacement dans l’espace.

Le vaisseau spatial Aditya-L1 a été lancé depuis la station spatiale Satish Dhawan dans l'Andhra Pradesh, avec pour principaux objectifs de collecter des données scientifiques et de faire progresser les efforts d'exploration solaire de l'Inde. Le vaisseau spatial est équipé de l'instrument STEPS (Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer), qui a déjà commencé à mesurer des ions et des électrons suprathermiques et énergétiques à des distances supérieures à 50,000 XNUMX km de la Terre. Ces données aideront les scientifiques à analyser le comportement des particules entourant la Terre.

Dans environ 110 jours, le vaisseau spatial sera injecté sur une orbite autour du point Soleil-Terre L1 grâce à une manœuvre. La mission réussie de l'ISRO met en valeur les progrès de l'Inde en matière de technologie spatiale et son engagement dans l'exploration du Soleil et de ses effets sur Terre.

