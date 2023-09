Célébrations de la Semaine mondiale de l'espace 2023 en Inde : exploration de l'espace et de l'entrepreneuriat

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) s'apprête à organiser une variété d'événements pour célébrer la Semaine mondiale de l'espace (WSW) 2023 dans la capitale de l'État. WSW, célébré dans le monde entier du 4 au 10 octobre de chaque année, commémore le lancement de Spoutnik, le premier satellite artificiel, et la mise en œuvre du Traité sur l'espace extra-atmosphérique. Le thème de cette année pour WSW est « Espace et entrepreneuriat ».

Pour impliquer les étudiants et le public dans des activités liées à l'espace, le Centre spatial Vikram Sarabhai (VSSC), le Centre des systèmes de propulsion liquide (LPSC) et l'Unité des systèmes inertiels de l'ISRO (IISU) se sont réunis pour organiser les événements WSW en Inde. L'un des moments forts est un quiz inter-écoles dans tout le Kerala sur le thème « Espace », avec le tour préliminaire se déroulant en ligne le 30 septembre et les tours finaux se déroulant au VSSC le 7 octobre.

La sensibilisation du public est un élément clé de la célébration et diverses activités ont été planifiées. Un programme de familiarisation des citoyens sera organisé le 7 octobre, spécifiquement pour les résidents du Kerala âgés de plus de 55 ans. Les participants auront l'occasion d'assister au lancement d'une fusée-sonde, de visiter le musée de l'espace et d'interagir avec les scientifiques de l'ISRO.

De plus, une journée portes ouvertes sera organisée pour permettre aux étudiants et au public d'explorer le monde des sciences spatiales. Les fusées-sondes de classe Rohini seront lancées les 6 et 7 octobre à 11.45hXNUMX. Cela donnera aux participants l'occasion d'observer de près la puissance de ces fusées.

En outre, les scientifiques de l'ISRO donneront des conférences sur divers sujets spatiaux tout au long de la semaine de célébration. Cette sensibilisation vise à inspirer et éduquer la communauté étudiante.

Parallèlement aux célébrations, un atelier d'une journée sur « L'espace et l'entrepreneuriat » sera organisé par le VSSC, le LPSC, l'IISU et l'Institut indien des sciences et technologies spatiales (IIST). L'atelier comprendra des conférences invitées par des experts de l'ISRO, du Centre national indien de promotion et d'autorisation spatiale (IN-SPACe), du Kerala Space Park et de start-ups à succès.

Les célébrations de la Semaine mondiale de l’espace 2023 en Inde promettent d’être une exploration passionnante de l’espace et de l’entrepreneuriat. Avec une gamme d'activités ciblant les étudiants, le public et même les aspirants entrepreneurs, cet événement vise à susciter l'intérêt et l'engagement dans le domaine des sciences spatiales.

Sources:

– Semaine mondiale de l'espace : https://www.worldspaceweek.org/

– Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) : https://www.isro.gov.in/

– Centre spatial Vikram Sarabhai (VSSC) : https://www.vssc.gov.in/

– Centre des systèmes de propulsion liquide (LPSC) : http://www.lpsc.gov.in/

– Unité des systèmes inertiels de l'ISRO (IISU) : http://www.iisu.isac.gov.in/

– Institut indien des sciences et technologies spatiales (IIST) : https://www.iist.ac.in/