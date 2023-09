L'ISRO s'efforce d'établir un contact avec Vikram Lander et Pragyan Rover de Chandrayaan-3

By

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) s'efforce actuellement de rétablir le contact avec l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan de Chandrayaan-3. Selon l'ISRO, l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan sont tous deux dans un état sûr et sont mis en mode veille depuis près d'un mois. L'organisation garde espoir de prendre contact avec ces véhicules lunaires.

Chandrayaan-3 est une mission ambitieuse entreprise par l'ISRO pour explorer la surface lunaire, en particulier le pôle Sud de la lune. L'atterrisseur Vikram a été conçu pour atterrir en douceur sur la surface lunaire, tandis que le rover Pragyan était destiné à mener des expériences scientifiques et à analyser le sol lunaire.

Les efforts actuels de l'ISRO visent à sortir l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan de leur mode veille. Établir une communication avec ces véhicules serait une réussite importante, car cela permettrait à l'ISRO de poursuivre sa mission et de recueillir de précieuses données scientifiques sur la Lune.

L'organisation n'a pas révélé la raison de l'interruption de la communication avec l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan. Cependant, ils travaillent activement pour remédier à la situation et rétablir le contact.

Alors que l'ISRO poursuit ses efforts pour établir le contact avec les véhicules lunaires, la communauté scientifique et les passionnés de l'espace attendent avec impatience de nouvelles mises à jour. Le rétablissement réussi de la communication marquerait une étape importante dans les efforts d’exploration spatiale de l’Inde et ouvrirait la voie à de nouveaux progrès dans la recherche lunaire.

