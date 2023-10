L'ISRO se prépare pour l'exploration de l'espace lointain : mission Vénus et mission XPoSat

By

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) se prépare à ses prochains projets d'exploration de l'espace lointain, en mettant l'accent sur les missions vers Vénus et le satellite polarimétrique à rayons X (XPoSat). Ces missions font suite à la mission solaire réussie Aditya-L1 et à la mission lunaire Chandrayaan-3.

Le président de l'ISRO, S Somanath, a récemment annoncé que la mission vers Vénus était entièrement configurée et que la charge utile nécessaire était développée pour cette entreprise ambitieuse. Vénus, souvent considérée comme la jumelle de la Terre, présente des défis intrigants. Son atmosphère est incroyablement dense, avec une pression atmosphérique 100 fois supérieure à celle de la Terre et chargée de composés acides.

Comprendre Vénus et Mars est crucial pour étudier les facteurs qui influencent l'habitabilité de la Terre. L'exploration de ces planètes peut fournir des informations précieuses sur l'évolution des corps planétaires et aider à déterminer les conditions qui rendent une planète habitable ou non.

L'ISRO prévoit de lancer sa mission Vénus au cours de la fenêtre de décembre 2024, profitant d'une opportunité unique découlant de l'alignement spécifique de la Terre et de Vénus. Cet alignement ne se reproduira pas avant 2031. Plusieurs pays, dont l'Agence spatiale européenne, le Japon et la NASA, ont déjà entrepris des missions vers Vénus.

En plus de la mission Vénus, l'ISRO conceptualise le satellite polarimétrique à rayons X (XPoSat). Ce satellite, également connu sous le nom d'ExoWorlds, est conçu pour observer des planètes exo-solaires en orbite autour d'étoiles lointaines. Avec plus de 5,000 100 exoplanètes connues, dont au moins XNUMX avec atmosphère, il existe un vaste univers à explorer.

Pour l’avenir, les plans de l’ISRO incluent une mission Mars Lander, même si les détails sont actuellement rares. L'ISRO envisage non seulement d'explorer nos planètes voisines, mais également la possibilité d'explorer la surface martienne dans les années à venir.

