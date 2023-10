Missions à venir de l'ISRO : Shukrayaan vers Vénus et XPoSat

L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) se prépare pour deux missions passionnantes à venir : Shukrayaan vers Vénus et XPoSat. Ces missions font suite aux missions réussies Chandrayaan-3 et Aditya L-1, démontrant l'engagement de l'ISRO à faire progresser l'exploration spatiale.

Mission XPoSat

L'ISRO prévoit de lancer le satellite polarimétrique à rayons X, également connu sous le nom de XPoSat, en décembre de cette année. Ce satellite a un objectif unique : étudier les pulsars à rayons X brillants et les étoiles approchant de la fin de leur cycle de vie. En rassemblant des informations précieuses sur ces phénomènes astronomiques, XPoSat contribuera à élargir notre compréhension de l'univers.

Mission Shukrayaan

La mission Shukrayaan de l'ISRO a été conçue pour explorer Vénus, la planète la plus brillante de notre système solaire. Les instruments scientifiques de la mission sont déjà configurés et sont prêts à être lancés. L'ISRO prévoit de lancer Shukrayaan en décembre de l'année prochaine, avec d'importantes manœuvres orbitales prévues pour l'année suivante. Ce calendrier soigneusement planifié permet au vaisseau spatial d'atteindre Vénus en utilisant un minimum de propulseur, une considération cruciale puisque la prochaine fenêtre de lancement appropriée n'aura lieu qu'en 2031.

Lors d'un récent discours devant l'Académie nationale des sciences de l'Inde, le chef de l'ISRO, S. Somanath, a souligné l'importance de l'étude de Vénus. Avec son atmosphère épaisse, sa pression atmosphérique extrêmement élevée et sa surface mystérieuse, Vénus présente un environnement hostile à l'exploration. Cependant, comprendre Vénus peut fournir des informations précieuses sur la possibilité que la Terre subisse des changements similaires dans un avenir lointain.

Vénus : la plus proche voisine de la Terre

Vénus est souvent considérée comme la jumelle de la Terre en raison de sa taille et de sa densité similaires. Le Venus Express de l'Agence spatiale européenne, l'Akatsuki Venus Climate Orbiter du Japon et la Parker Solar Probe de la NASA ont tous déjà mené des missions vers Vénus. La mission Shukrayaan de l'ISRO apportera des connaissances supplémentaires sur la planète voisine la plus proche de la Terre et ses caractéristiques intrigantes.

Missions futures

L'ISRO a des projets ambitieux pour les missions futures. L’une de ces missions est ExoWorlds, un satellite qui étudiera les planètes exo-solaires – des planètes situées en dehors de notre système solaire et qui orbitent autour d’autres étoiles. En se concentrant sur l’étude des atmosphères de ces exoplanètes, en particulier celles susceptibles d’héberger la vie, l’ISRO vise à approfondir notre compréhension des environnements extraterrestres. De plus, l'ISRO est au stade conceptuel de la planification d'une mission Mars Lander, démontrant son engagement à long terme dans l'exploration spatiale.

Dans l'ensemble, les prochaines missions de l'ISRO, Shukrayaan et XPoSat, promettent d'élargir nos connaissances de l'univers et potentiellement de découvrir de nouvelles perspectives sur l'avenir de notre propre planète. Grâce à son dévouement à la découverte scientifique, l'ISRO continue de contribuer de manière significative au domaine de l'exploration spatiale.

