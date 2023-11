Le satellite NISAR réussit un test rigoureux et se rapproche du lancement

Le satellite NISAR, fruit d'une collaboration entre l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) et la NASA, a réalisé une avancée majeure en réalisant avec succès un test de 21 jours visant à évaluer ses performances dans les conditions extrêmes de l'espace. Le test de vide thermique, effectué à l'unité d'intégration et de test de satellites (SITE) de l'ISRO à Bangalore, a soumis le satellite à des environnements difficiles, semblables à ceux de l'espace, et à des températures extrêmes.

Au cours du test, NISAR a été exposé à un « trempage à froid » de 80 heures à -10 degrés Celsius, suivi d'un « trempage à chaud » à 50 degrés Celsius. Ces cycles de température ont été conçus pour simuler la lumière du soleil et l’obscurité que NISAR connaîtra en orbite après son lancement. Le système thermique du satellite et ses deux principaux systèmes d'instruments scientifiques, les radars en bande L et en bande S, ont également été évalués dans les conditions de température les plus extrêmes qu'ils rencontreront dans l'espace.

"La conclusion réussie du test de vide thermique marque une étape importante pour le projet NISAR", a déclaré le Dr Smith, ingénieur principal impliqué dans le processus de test. "Nous sommes convaincus que NISAR fonctionnera exceptionnellement bien dans les environnements extrêmes de l'espace, nous permettant de recueillir des données et des informations essentielles sur les terres émergées et les glaces de la Terre."

Une fois le test de vide thermique terminé, NISAR va maintenant subir d'autres tests avant son lancement à bord d'une fusée Mark II du lanceur de satellite géosynchrone (GSLV) depuis le centre spatial Satish Dhawan. Une fois dans l'espace, NISAR devrait révolutionner l'observation de la Terre en balayant les terres et les glaces de la Terre au moins quatre fois par jour, fournissant ainsi des données précieuses sur les mouvements tels que les tremblements de terre, les glissements de terrain et l'activité volcanique. Il surveillera également les changements dynamiques dans les forêts, les zones humides et les terres agricoles.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que NISAR ?

R : NISAR est un satellite d'observation de la Terre développé conjointement par l'ISRO et la NASA.

Q : Quel était le but du test de vide thermique ?

R : Le test visait à évaluer les performances du NISAR dans les températures extrêmes et le vide de l'espace.

Q : Quels sont les principaux systèmes d’instruments scientifiques sur NISAR ?

R : NISAR est équipé de radars en bande L et en bande S.

Q : Quand NISAR devrait-il être lancé ?

R : NISAR devrait être lancé en 2024.

Q : Comment NISAR contribuera-t-il à l’observation de la Terre ?

R : NISAR suivra les changements dynamiques à la surface de la Terre, notamment les mouvements des terres, l'activité volcanique et les changements dans les forêts, les zones humides et les terres agricoles.

Source : [insérer la source si disponible]