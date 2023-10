L'ISRO travaille sur la deuxième mission sur Mars, Mangalyaan-2

By

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) se prépare pour sa deuxième mission vers Mars, appelée Mangalyaan-2, près de neuf ans après le lancement réussi de sa première mission Mars Orbiter. Selon les responsables de l'ISRO, la mission Mars Orbiter-2 transportera quatre charges utiles qui étudieront la poussière interplanétaire, l'atmosphère martienne et l'environnement.

Les charges utiles de la mission sont actuellement à différents stades de développement. Parmi eux figurent l’expérience Mars Orbit Dust, une expérience de radio-occultation, un spectromètre d’ions énergétiques et une expérience de sonde Langmuir et de champ électrique. Ces expériences aideront les scientifiques à comprendre le flux de poussière sur Mars, à étudier la présence hypothétique d'un anneau autour de la planète et à déterminer si la poussière est d'origine interplanétaire ou provient des deux lunes de Mars.

La première mission, Mangalyaan-1, également connue sous le nom de Mars Orbiter Mission, a été lancée le 5 novembre 2013 et est entrée avec succès sur l'orbite martienne le 24 septembre 2014. Initialement conçue pour durer seulement six mois pour un coût de 74 millions de dollars, la mission Mangalyaan a été en orbite autour de Mars pendant sept années impressionnantes. Il transportait cinq charges utiles scientifiques qui fournissaient des informations précieuses sur les caractéristiques de la surface martienne, la morphologie, l’atmosphère et l’exosphère martiennes.

L’une des réalisations importantes de la première mission a été la découverte d’atomes d’Argon-40 « suprathermiques » dans l’exosphère martienne, qui ont permis de mieux comprendre les mécanismes potentiels à l’origine de la fuite de l’atmosphère de Mars. Cependant, en avril 2022, la mission a perdu la communication avec la station au sol en raison d'une éclipse prolongée.

La prochaine mission Mangalyaan-2 marque la deuxième tentative de l'Inde d'explorer Mars. Avec de nouvelles charges utiles et expériences, l’ISRO vise à approfondir davantage notre compréhension de la planète rouge, de son environnement et des opportunités potentielles d’exploration spatiale.

Sources:

– Heures de l'Hindoustan

– Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO)