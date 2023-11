L'ISRO vise à récupérer des échantillons lunaires dans le cadre de la mission Chandrayaan-4

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a jeté son dévolu sur une nouvelle mission, Chandrayaan-4, dont le but est de récupérer des échantillons de sol et de roches de la surface lunaire. Ce projet ambitieux, qui devrait être prêt d'ici cinq à sept ans, marquera une étape importante dans l'exploration en cours de la Lune par l'Inde.

Lors d'un événement célébrant le 62e jour de fondation de l'Institut indien de météorologie tropicale de Pune, le directeur du Centre d'applications spatiales, Nilesh Desai, a fourni des détails sur la mission à venir. Chandrayaan-4 devrait comporter un rover plus grand et un atterrisseur nettement plus grand que son prédécesseur, Chandrayaan-3. La mission comprendra quatre modules : le module de transfert, le module d'atterrissage, le module ascendant et le module de réentrée, qui nécessiteront tous deux fusées pour le lancement.

Le plan est que le module Ascender collecte les échantillons après s'être séparé du module Lander. Une fois les échantillons obtenus, le module Ascender fusionnera avec le module de réentrée, qui rentrera ensuite dans l'atmosphère terrestre lors de la dernière étape de la mission. Notamment, le module de transfert et le module de réentrée resteront stationnés en orbite lunaire jusqu'à ce que les échantillons soient prêts à être transportés.

Desai a exprimé sa confiance dans le fait que l'ISRO possède la technologie et les capacités nécessaires pour accomplir cet exploit. Il a également mentionné les discussions avec le Premier ministre Narendra Modi, qui a encouragé l'agence à relever de plus grands défis.

En plus de la mission Chandrayaan-4, l'ISRO collabore avec l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) sur la mission d'exploration polaire lunaire (LUPEX). LUPEX, dont le lancement est prévu en 2025, vise à étudier la présence de glace d'eau et sa qualité au pôle sud de la Lune. La mission intégrera également un rover plus grand.

La vision à long terme de l'ISRO pour l'exploration lunaire comprend une série de missions Chandrayaan et l'objectif d'envoyer un astronaute indien sur la Lune d'ici 2040. Le Premier ministre Modi a en outre ordonné aux responsables de travailler à l'établissement d'une station spatiale indienne d'ici 2035, démontrant ainsi les aspirations de l'Inde en matière d'exploration lunaire. un rôle de premier plan dans l’exploration spatiale.

