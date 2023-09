L'ISRO va lancer la mission ExoWorlds pour enquêter sur les exoplanètes lointaines

By

L'ISRO (Indian Space Research Organisation) a annoncé son intention de lancer la mission ExoWorlds, qui vise à étudier l'atmosphère d'exoplanètes lointaines. En comprenant l’inventaire chimique de ces mondes lointains, les scientifiques espèrent évaluer leur habitabilité et déterminer les processus en cours. Le vaisseau spatial sera déployé au deuxième point de Lagrange du système Soleil-Terre, lui permettant d'observer les exoplanètes sans aucune interférence de la Terre, de la Lune ou du Soleil.

Depuis la première détection confirmée d’une exoplanète en 1992, la chasse aux exoplanètes s’est intensifiée, avec plus de 5,500 100 mondes découverts à ce jour. Parmi elles se trouvent une centaine d’exoplanètes rocheuses en orbite autour de leurs étoiles hôtes dans les zones habitables, offrant des conditions propices à une vie similaire à celle de la Terre. Cependant, les scientifiques ne se concentrent plus uniquement sur la découverte de ces planètes mais sur leur étude plus détaillée.

Avec le lancement du télescope spatial James Webb le jour de Noël 2021, une nouvelle ère dans la science exoplanétaire a commencé. La prochaine génération d’observatoires de l’espace lointain permettra aux chercheurs d’étudier les températures, la composition chimique de l’atmosphère et les processus atmosphériques en cours des exoplanètes. La mission ExoWorlds de l'ISRO vise à contribuer à ce domaine en effectuant des observations sur une partie importante du spectre électromagnétique, y compris les fréquences infrarouges, optiques et ultraviolettes.

Le vaisseau spatial ExoWorlds observera les exoplanètes lors de leurs transits lorsqu'elles passeront devant leurs étoiles hôtes depuis le point d'observation de la Terre. Il étudiera également les éclipses secondaires lorsque les exoplanètes passent derrière leurs étoiles hôtes. En examinant attentivement la lumière traversant l'atmosphère de l'exoplanète et en la comparant avec la lumière de l'étoile hôte, les scientifiques peuvent caractériser les atmosphères de ces mondes lointains.

Même si la capacité de voyager vers ces exoplanètes reste un défi, comprendre l’atmosphère des exoplanètes est une étape cruciale pour déterminer leur habitabilité et le potentiel de migration humaine dans le futur. La mission ExoWorlds de l'ISRO vise à contribuer à notre compréhension de ces mondes lointains, ouvrant la voie à de futures explorations et avancées scientifiques.

Sources:

– Conférence publique du président de l'ISRO, S Somanath, pour l'INSA