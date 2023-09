L'avenir des missions scientifiques planétaires de l'ISRO : explorer Vénus, Mars et plus encore

By

L'ISRO, l'Organisation indienne de recherche spatiale, ouvre la voie au développement de capacités nationales pour les missions scientifiques planétaires vers les corps célestes de notre système solaire. Avec la collaboration d'institutions universitaires de toute l'Inde, l'ISRO prévoit un certain nombre de missions pour percer les secrets des mondes rocheux du système solaire interne.

Parmi ces missions figurent des projets visant à explorer Vénus et Mars, deux planètes voisines très différentes l'une de l'autre. Mars, avec son atmosphère ténue, a montré des traces d'eau ancienne à sa surface, suggérant qu'elle avait une atmosphère épaisse dans le passé. La Terre, en revanche, est une planète prospère avec une atmosphère épaisse et une eau liquide abondante, ce qui en fait la seule planète connue à héberger la vie.

Vénus, cependant, est inhospitalière à la vie telle que nous la connaissons. Il possède une atmosphère extrêmement épaisse remplie de conditions environnementales toxiques. La surface de la planète est obscurcie par des nuages ​​d'acide sulfurique, ce qui rend son étude difficile. La majeure partie de l’eau de Vénus a également disparu, laissant les scientifiques perplexes quant à sa localisation.

Afin de mieux comprendre ces planètes rocheuses et d’avoir un aperçu de l’avenir de la Terre, l’ISRO prévoit deux missions clés. La première est la mission Shukrayaan, également connue sous le nom de mission Venus Orbiter, qui vise à enquêter sur Vénus et à découvrir ses secrets cachés. La mission étudiera les nuages, l’atmosphère extérieure et la surface de la planète à l’aide de divers instruments, dont le radar.

La deuxième mission est Mangalyaan 2, la suite de la mission réussie Mars Orbiter de l'ISRO. Alors que l’objectif premier de la première mission était de démontrer les capacités d’atteindre Mars, Mangalyaan 2 se concentrera sur l’exploration scientifique. Cela comprend l’étude de l’activité géologique sur Mars, telle que le déplacement des dunes de sable et les chutes de blocs, à l’aide d’une combinaison d’instruments comme une caméra hyperspectrale et un radar.

En étudiant ces planètes, l’ISRO espère mieux comprendre l’évolution des corps planétaires et les facteurs qui rendent la Terre habitable. Ces connaissances pourraient potentiellement permettre aux humains d’intervenir si nécessaire pour empêcher la Terre de devenir comme Mars ou Vénus à l’avenir.

