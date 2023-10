L'ISRO va effectuer un test d'abandon en vol pour le système d'évacuation de l'équipage de Gaganyaan

By

L'ISRO, l'Organisation indienne de recherche spatiale, prévoit de réaliser un test d'interruption en vol du système d'évacuation de l'équipage pour son programme de vols spatiaux habités Gaganyaan. Le test sera réalisé d'ici fin octobre à l'aide d'un véhicule d'essai spécialement développé à cet effet. Le directeur du Centre spatial Vikram Sarabhai, S Unnikrishnan Nair, a mentionné que les préparatifs sont en cours, tous les systèmes du véhicule étant déjà à Sriharikota, le principal port spatial de l'Inde. L'assemblage final est en cours et l'équipe se prépare pour le lancement.

Le système d'évacuation de l'équipage est considéré comme l'élément le plus crucial de la mission Gaganyaan. Le prochain lancement du véhicule d'essai, TV-D1, marquera la première des quatre missions interrompues prévues pour le programme. Elle sera suivie de la mission TV-D2 et de la première mission sans équipage de Gaganyaan (LVM3-G1). D'autres missions de véhicules d'essai et une mission avec une charge utile robotisée sont également prévues. La mission avec équipage sera basée sur les résultats de ces missions de test réussies.

Le véhicule d'essai est une fusée à propulsion liquide à un étage conçue pour valider les performances du système d'évacuation de l'équipage à différents nombres de Mach critiques. Cependant, Nair a mentionné qu'il pouvait également être utilisé à d'autres fins, comme le tourisme spatial. Le véhicule atteindra des conditions transsoniques, franchissant Mach numéro un et atteignant une altitude d'environ 12 km. Le système d'évacuation sera activé, propulsant le véhicule à environ 20 km, moment auquel le module d'équipage sera libéré.

Le module d'équipage de Gaganyaan est un espace habitable avec un environnement semblable à celui de la Terre pour l'équipage. Il se compose d'une structure interne métallique sous pression et d'une structure externe non pressurisée dotée d'un système de protection thermique. Il abrite les interfaces de l'équipage, les systèmes de survie, l'avionique et les systèmes de décélération. Le projet Gaganyaan vise à démontrer la capacité de l'Inde à envoyer un équipage de deux à trois membres sur une orbite circulaire d'environ 400 km autour de la Terre pour une mission d'une durée d'un à trois jours. L’équipage reviendra ensuite sur Terre en toute sécurité en atterrissant dans un endroit désigné dans les eaux de la mer indienne. La mission Gaganyaan sera lancée à l'aide du Human Rated LVM3 (HLVM3), une configuration de la fusée LVM3 spécialement modifiée pour répondre aux exigences de qualification humaine.

Source : PTI