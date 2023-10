L'ISRO développe des instruments avancés pour les prochaines missions sur Mars et Vénus

By

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) fait des progrès significatifs dans le développement d'instruments avancés pour ses prochaines missions sur Mars et Vénus, selon le Dr M Shanmugam, chef du groupe d'instrumentation planétaire au laboratoire de recherche physique de l'ISRO. Ces nouveaux instruments ont été spécialement conçus pour explorer et découvrir de nouvelles informations sur ces deux corps célestes voisins.

Le Dr Shanmugam, un ancien élève estimé de l'Institut gouvernemental de technologie Thanthai Periyar à Vellore, a fait ces révélations passionnantes lors d'un récent événement organisé par le département ECE de l'institut. Ayant joué un rôle essentiel dans les trois projets lunaires, il a également partagé les plans de Chandrayaan 4, une mission visant à ramener des échantillons lunaires sur Terre. En tant que mentor au sein de l’équipe principale, il a souligné sa profonde implication dans le projet.

En plus de discuter des missions ambitieuses de l'ISRO, le Dr Shanmugam a encouragé les étudiants à saisir les opportunités croissantes de l'industrie spatiale du secteur privé. Il a souligné que le secteur spatial s'est récemment ouvert, permettant l'entreprise privée et les collaborations en matière de recherche. Ce développement présente une chance remarquable pour les étudiants de participer activement ou de contribuer à des recherches révolutionnaires.

L'événement a réuni des personnalités estimées, dont le Dr PK Palani, directeur de l'Institut gouvernemental de technologie Thanthai Periyar, et le Dr J Sundaravanan, chef du département ECE.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quels instruments l'ISRO développe-t-il pour les missions Mars et Vénus ?

L'ISRO développe actuellement des instruments avancés qui seront utilisés pour explorer et recueillir de nouvelles informations sur Mars et Vénus. Ces instruments sont spécialement conçus pour sonder et découvrir des informations uniques sur ces deux planètes.

2. Quel est le statut de Chandrayaan 4 ?

Chandrayaan 4 est une mission planifiée par l'ISRO qui vise à rapporter des échantillons de la Lune sur Terre. Le Dr M Shanmugam, ancien élève de l'Institut gouvernemental de technologie Thanthai Periyar et mentor au sein de l'équipe principale, a discuté de son implication dans le projet et de ses perspectives d'avenir.

3. Comment les étudiants peuvent-ils participer au nouveau secteur spatial ?

Le Dr Shanmugam a encouragé les étudiants à explorer les opportunités dans le secteur spatial privé. L'ouverture récente de l'industrie permet une participation ou une contribution directe par le biais de collaborations de recherche. Les étudiants peuvent profiter de cette opportunité pour apporter des contributions significatives au domaine de l'exploration spatiale.