Président de l'ISRO : Mission d'exploration de Vénus pour répondre aux questions sur l'avenir de la Terre

Le président de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), S Somanath, a récemment parlé des missions à venir de l'ISRO, soulignant l'importance de l'exploration de Vénus. Somanath a révélé que plusieurs missions étaient en cours, Vénus étant déjà configurée.

Lors d’un discours à l’Académie nationale indienne des sciences à Delhi, Somanath a souligné quelques raisons clés pour explorer Vénus. Il a expliqué que Vénus possède une atmosphère épaisse, avec une pression atmosphérique 100 fois supérieure à celle de la Terre et remplie d'acides. La surface de Vénus reste un mystère, car on ne sait pas si elle est dure ou non.

Somanath a souligné que comprendre Vénus est crucial car elle pourrait donner un aperçu de l’avenir de la Terre. Il a émis l’hypothèse que la Terre pourrait éventuellement devenir comme Vénus et qu’en étudiant Vénus, les scientifiques pourraient mieux comprendre comment la Terre pourrait évoluer au fil du temps.

Vénus est la deuxième planète après le Soleil et est souvent considérée comme la jumelle de la Terre en raison de sa taille et de sa densité similaires. Les missions précédentes vers Vénus incluent le Venus Express de l'ESA (2006-2016) et l'Akatsuki Venus Climate Orbiter du Japon (depuis 2016). En février 2021, la sonde solaire Parker de la NASA a capturé des images en lumière visible de la surface de Vénus lors d'un survol.

Au-delà de la mission Vénus, l’ISRO a franchi des étapes importantes dans la technologie et l’exploration spatiales. L'atterrissage en douceur réussi de Chandrayaan 3 sur le pôle Sud lunaire a été suivi du lancement de la mission Aditya-L1, qui vise à étudier le Soleil avec des détails sans précédent.

Les efforts de l'ISRO ont consolidé la position de l'Inde en tant que leader mondial de la technologie spatiale. L'organisation a franchi des étapes importantes telles que les missions Chandrayaan, la mission Mars Orbiter (Mangalyaan) en 2013 et la création d'AstroSat en 2015, qui a marqué la première activité astronomique dédiée de l'Inde.

L’exploration de Vénus est très prometteuse pour répondre aux questions sur l’avenir de la Terre. En étudiant son atmosphère et sa surface, les scientifiques espèrent mieux comprendre les changements potentiels que notre planète pourrait subir dans un avenir lointain.

Sources:

– Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO)

– Académie nationale indienne des sciences

- la NASA