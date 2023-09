Les Indiens Vikram Lander et Pragyan Rover restent en mode veille

L'atterrisseur indien Vikram et le rover Pragyan, qui font partie de la mission Chandrayaan-3, sont toujours en mode veille au point Shiv Shakti sur la surface lunaire, car l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) n'a reçu aucun signal de leur part depuis la nuit lunaire. terminé. Il y a deux semaines, l'atterrisseur et le rover ont été mis en mode veille, dans l'espoir qu'ils se réveilleront automatiquement lorsque le soleil se lèvera sur la pointe Shiv Shakti.

Le mode veille est un état de faible consommation qui permet à l'atterrisseur et au rover d'économiser de l'énergie et de survivre aux températures extrêmement froides rencontrées pendant la nuit lunaire. Il aide également à protéger l’électronique et les instruments embarqués contre les dommages potentiels. La décision de mettre le vaisseau spatial en mode veille a été prise pour assurer sa survie et sa longévité.

Cependant, l'absence de signaux de l'atterrisseur et du rover après la nuit lunaire a suscité des inquiétudes parmi les scientifiques de l'ISRO. Même si le mode veille est censé être automatisé et que le vaisseau spatial aurait dû se réveiller comme prévu, il est possible que certaines difficultés techniques aient empêché que cela se produise.

Le président de l'ISRO, S Somanath, a souligné les avantages et les défis associés au réveil de l'atterrisseur et du rover. Il a expliqué que le réveil du vaisseau spatial leur permettrait de reprendre leurs expériences scientifiques et leur collecte de données. Cependant, il s’agit d’un processus complexe qui implique d’établir la communication avec le vaisseau spatial, de vérifier son état de santé et de s’assurer que tous les systèmes fonctionnent correctement.

Les scientifiques de l'ISRO continuent de travailler à l'établissement de la communication avec l'atterrisseur et le rover. Ils espèrent que l’atterrisseur Vikram et le rover Pragyan se réveilleront bientôt et reprendront leur mission sur la surface lunaire.

Sources : NDTV et ISRO