Les anciens tubes de lave de la Lune pourraient être des sites potentiels pour de futures bases lunaires

La Lune était autrefois un lieu géologiquement actif, avec des traces de volcans, de coulées de lave et d'un champ magnétique. Cette activité passée a été préservée dans l'environnement sans air de la Lune, visible aujourd'hui sous forme de dépôts sombres, de dômes volcaniques et de rainures sinueuses, que l'on pense être d'anciens tubes de lave effondrés. La Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) a récemment capturé des images d'une rainure de 48 km de long dans l'hémisphère nord de la Lune.

Les tubes de lave sont présents non seulement sur la Lune mais aussi sur Mars et Mercure. Ils se forment lorsque la lave qui coule refroidit et forme des croûtes à la surface, créant ainsi une isolation pour la lave à l’intérieur. Ces tubes peuvent s'effondrer avec le temps en raison d'une activité sismique ou d'événements d'impact, créant des puits et des trous appelés lucarnes.

La rainure continue observée par le LROC est située près du cratère Gruithuisen K dans Oceanus Procellarum, la plus grande jument de la Lune. Cette région couvre 4 millions de kilomètres carrés et pourrait potentiellement être la source de la coulée de lave qui a formé la rainure. Les scientifiques estiment que le tube pourrait atteindre 500 mètres de diamètre dans certaines zones. Ces résultats confirment des recherches antérieures suggérant que les tubes de lave sur la Lune pourraient être suffisamment grands pour abriter des villes entières, certaines mesurant jusqu'à 10 kilomètres de largeur et des centaines de kilomètres de longueur.

Les températures stables à l’intérieur de ces tubes de lave, avoisinant les 17 °C en moyenne, en font des sites potentiels attractifs pour les futures bases lunaires. Les températures à la surface de la Lune peuvent varier de 127 °C le jour à -173 °C la nuit. En plus de fournir un environnement à température ambiante, les tubes de lave offrent également une protection contre le rayonnement cosmique, les éruptions solaires et les impacts de météorites.

Alors que la chaîne de fosses associée à la rainure présente des structures de fosses effondrées et des inclinaisons d'élévation, il existe également des rebords surélevés là où devraient se trouver les fosses, soulevant des questions sur la nature de ces caractéristiques. Les chercheurs continuent de rechercher s’il s’agit d’un tube de lave classique ou si d’autres mécanismes géologiques sont en jeu.

