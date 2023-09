Concevoir un avenir dans l'espace : créer des environnements habitables au-delà de la Terre

Dans leur quête d’établissement de colonies sur la Lune et éventuellement sur Mars, les architectes et les concepteurs s’efforcent de créer des environnements habitables offrant confort et atténuant le mal du pays aux astronautes entreprenant un voyage spatial prolongé. Valentina Sumini, architecte et ingénieure, a été à l'avant-garde de ce domaine émergent qu'est l'architecture spatiale.

Les recherches de Sumini, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et la NASA, consistent à interroger des astronautes pour comprendre leurs expériences et concevoir des habitats spatiaux qui répondent à leurs besoins. Les astronautes ont souvent le mal du pays et sont déconnectés de la Terre. Sumini vise donc à créer des intérieurs propices à l'habitation humaine. Cela implique d’incorporer des éléments de la nature et de créer des environnements immersifs qui simulent les images et les sons de la Terre.

Pour lutter contre le stress et le mal du pays, les équipes de Sumini ont conçu une nacelle qui transmet en temps réel les données d'une réserve faunique, offrant ainsi aux astronautes une expérience virtuelle d'être en pleine nature. Elle s'inspire de la vie sur Terre dans ses créations pour la vie hors Terre, en utilisant des algorithmes basés sur la croissance des racines et en reproduisant le comportement d'essaimage des abeilles. Sumini a également développé un exosquelette mains libres, inspiré d'une queue d'hippocampe, qui améliore la mobilité et la dextérité des astronautes travaillant en microgravité.

Les équipes de recherche de Sumini testent leurs conceptions dans des environnements extrêmes qui ressemblent aux conditions présentes sur la Lune et sur Mars, comme les pentes d'un volcan hawaïen et la glace polaire du Svalbard. L’IA, les robots et les imprimantes 3D joueront un rôle crucial dans la construction de bâtiments et de serres sur ces surfaces extraterrestres, assurant ainsi la survie des futurs habitants.

Bien qu’il n’existe pas de « planète B », Sumini estime que l’exploration de l’espace peut fournir des informations précieuses et des avancées technologiques pouvant être appliquées à la vie sur Terre. Le voyage vers l’établissement de communautés sur d’autres planètes est un effort de recherche qui repousse les limites des capacités humaines et pourrait un jour conduire à des communautés vivantes sur Mars.

Sources:

