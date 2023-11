Marcher ou courir : lequel est le plus bénéfique pour votre santé ?

L’exercice est largement reconnu pour ses nombreux bienfaits sur la santé physique et mentale, et la marche est souvent recommandée comme un excellent moyen d’améliorer votre condition physique. Mais est-ce que courir est encore mieux ? Des recherches récentes suggèrent que les marcheurs cherchant à maximiser leurs bienfaits pour la santé pourraient envisager d'accélérer un peu le rythme, selon le New York Times. Voici ce que vous devez savoir pour régler le débat entre marche et course.

Comprendre les avantages

Lorsqu’ils évaluent les bienfaits d’une activité sur la santé, les scientifiques prennent en compte deux facteurs clés : son impact sur la condition physique et son potentiel à augmenter la longévité. L'amélioration de la condition physique est généralement mesurée par le VO2 max, qui mesure la quantité d'oxygène que votre corps utilise pendant l'exercice. Selon cette mesure, toute forme de mouvement est bénéfique, mais une activité modérée, comme une marche plus rapide, semble plus efficace pour améliorer l’efficacité cardiaque et pulmonaire.

L'efficacité de la course à pied

La course à pied améliore non seulement la forme physique, mais est également plus efficace que la marche. Comme l'explique le Dr Duck-chul Lee, professeur d'épidémiologie de l'activité physique, la course à pied nécessite plus d'énergie et de puissance en raison du mouvement bondissant qu'elle implique. Une étude menée à Taiwan a révélé qu’une course régulière de cinq minutes équivalait à une marche de 15 minutes en termes de bénéfices en termes de longévité. De plus, les participants qui ont effectué une course de 25 minutes avaient un risque de décès 35 % inférieur au cours des huit prochaines années par rapport à ceux qui ont marché pendant 105 minutes. Les propres recherches du Dr Lee ont corroboré ces résultats, montrant que les coureurs, même à vitesse lente, avaient un risque 30 % inférieur de mourir au cours des 15 prochaines années et étaient 30 % plus en forme que les marcheurs.

Le continuum de la marche et de la course

Plutôt que de considérer la marche et la course comme des activités indépendantes, il est utile de les considérer comme faisant partie d’un continuum. Le Dr Lee souligne que les plus grands avantages proviennent de la transition de l’inactivité à n’importe quel niveau d’exercice. Ainsi, si vous aimez intégrer des pauses marche ou des randonnées à votre routine de course, il n’est pas nécessaire de les éliminer. La cohérence est la clé, et une fois établie, l’ajout progressif de rythmes vigoureux à votre routine peut en multiplier les bénéfices.

Ainsi, que vous préfériez marcher, courir ou une combinaison des deux, l’important est de rester actif et de maintenir une routine d’exercice régulière. Que vous choisissiez de marcher ou de courir, votre santé globale et votre longévité peuvent s’améliorer considérablement en intégrant le mouvement à votre vie quotidienne.