Une nouvelle loi de la physique soutient l’hypothèse de l’univers simulé

Le physicien Melvin Vopson de l'Université de Portsmouth a proposé une nouvelle loi de la physique qui conforte la théorie selon laquelle notre univers est une réalité simulée. S'appuyant sur le domaine de la physique de l'information, le Dr Vopson suggère que la réalité physique est composée de bits d'information. Ses dernières recherches, basées sur les principes de la thermodynamique et de la dynamique de l'information, ont des implications dans diverses disciplines scientifiques, notamment la biologie, la physique atomique et la cosmologie.

L’hypothèse de l’univers simulé propose que ce que nous considérons comme réalité est en réalité une construction artificielle, semblable à une simulation informatique. Cette théorie est populaire parmi des personnalités éminentes comme Elon Musk et est enracinée dans le domaine de la physique de l’information, qui considère la réalité physique comme fondamentalement composée de bits d’information.

Les recherches pionnières du Dr Vopson ont conduit à des découvertes révolutionnaires. Il a précédemment publié une étude démontrant que l'information a une masse et que les particules élémentaires stockent des informations sur elles-mêmes, un peu comme l'ADN stocke des informations génétiques. Dans ses derniers travaux, le Dr Vopson a établi la deuxième loi de la dynamique de l’information, remettant en question la compréhension conventionnelle des mutations génétiques et apportant de nouvelles connaissances dans des domaines tels que la recherche génétique, la biologie évolutive et la virologie.

En outre, la nouvelle loi a des implications en physique atomique, expliquant le comportement des électrons dans les atomes multi-électrons. Il met en lumière des phénomènes comme la règle de Hund et permet de mieux comprendre la stabilité des produits chimiques. En cosmologie, la deuxième loi de la dynamique de l’information s’avère être une nécessité cosmologique, confirmant sa validité dans un univers en expansion adiabatique.

Les recherches du Dr Vopson suggèrent également un lien entre l'information et la structure de l'univers. Il soutient que l’information est la pierre angulaire de l’univers et pourrait même être la matière noire insaisissable qui constitue une partie importante de l’univers. Ce principe, connu sous le nom d’équivalence masse-énergie-information, est soutenu par la deuxième loi de la dynamique de l’information, qui suggère que l’information est une entité physique équivalente à la masse et à l’énergie.

Les travaux du Dr Vopson marquent une avancée significative dans l'étude de l'hypothèse de l'univers simulé, la faisant passer du domaine de la philosophie à celui de la science traditionnelle. D’autres tests empiriques, tels que des expériences visant à confirmer l’existence du cinquième état de la matière, seront nécessaires pour explorer pleinement les implications de cette nouvelle loi de la physique.

Source : Université de Portsmouth