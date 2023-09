La zone métropolitaine de New York s'affaisse et augmente le risque d'inondation

Une étude récente menée par des scientifiques du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et de l'Université Rutgers a révélé que la zone métropolitaine de New York s'enfonce lentement, ce qui présente un risque accru d'inondations. Au cours d’une période de sept ans, de 2016 à 2023, les chercheurs ont constaté que la région s’enfonce à un rythme moyen de 0.06 pouce par an. L'étude a utilisé un radar interférométrique à synthèse d'ouverture pour mesurer le mouvement vertical du terrain et analyser la topographie du terrain.

Les scientifiques ont noté qu'une grande partie des affaissements observés se sont produits dans des zones où le sol avait été modifié, par exemple à la suite de la remise en état des terres et de la construction de décharges. Ces modifications ont rendu le sol sous les bâtiments ultérieurs plus meuble et plus compressible, entraînant un affaissement plus important. L'étude a identifié le stade Arthur Ashe, construit sur une décharge dans le quartier de Flushing, dans le Queens, comme étant celui qui coule le plus rapidement, soit 0.18 pouce par an. En revanche, le quartier de Woodside, dans le Queens, connaît une croissance de 0.27 pouce par an.

En dehors de la ville de New York, les communautés de Newark, Kearny et Harrison, dans le New Jersey, étaient également en train de couler, bien que l'étude n'ait pas fourni de taux de naufrage spécifiques pour ces endroits. De plus, l'aéroport LaGuardia, situé à côté de Flushing Bay dans le Queens, s'enfonce d'environ 0.15 pouce par an. Ce naufrage est préoccupant car l'aéroport est au milieu d'une rénovation de 8 milliards de dollars pour résoudre les problèmes préexistants et atténuer les inondations potentielles.

Les chercheurs ont souligné que le naufrage constitue une menace pour la zone métropolitaine, notamment à la lumière de la montée du niveau de la mer. Le niveau de la mer à The Battery, un parc de Manhattan, augmente à un rythme de 0.12 pouce par an depuis les années 1900. Ces dernières années, le taux est passé à 0.17 pouce par an. Avec l’élévation continue du niveau de la mer, les ondes de tempête associées aux événements météorologiques violents, comme la super tempête Sandy en 2012, sont devenues plus destructrices. Ce naufrage, combiné au risque accru d'inondations, met en évidence la nécessité de stratégies d'atténuation dans les zones côtières de la ville de New York.

Si l’étude suscite des inquiétudes, elle présente également des conclusions positives. Les quartiers d’East Williamsburg à Brooklyn et de Woodside dans le Queens se sont révélés en hausse. Les scientifiques ont attribué la hausse à East Williamsburg au drainage du pétrole de Newton Creek, qui se jette dans l’East River entre Queens et Brooklyn. Cependant, dans l’ensemble, l’étude indique que de nombreuses parties de la ville de New York, notamment le sud de Manhattan, Brooklyn, le Queens et Long Island, connaissent un affaissement et contribuent aux risques d’inondations futures.

