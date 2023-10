Les progrès de la technologie Chaotic Microcomb révolutionnent la génération de bits aléatoires

By

La technologie nanophotonique avancée a ouvert la voie à des développements révolutionnaires dans le domaine des peignes de fréquence optique. Les peignes de fréquence optique, initialement reconnus par les lauréats du prix Nobel Theodor W. Hänsch et John L. Hall, jouent un rôle déterminant dans la recherche en physique moderne et dans diverses applications. Parmi les différents états dynamiques des peignes de fréquence optique, le peigne chaotique se distingue par sa grande non-linéarité.

Récemment, une équipe de chercheurs dirigée par le professeur Jiagui Wu de la Southwest University (SWU) en Chine s'est penchée sur ce domaine fascinant des micropeignes chaotiques. Les micropeignes chaotiques sont des microrésonateurs qui génèrent une multitude de canaux chaotiques, chaque dent de peigne servant de source d'entropie pour la génération de bits aléatoires physiques (PRB). Le potentiel de ces micropeignes pour surmonter les limitations liées aux barrières de congestion temporelle et fréquentielle a conduit à la proposition d’un nouveau type de lidar.

L’étude, intitulée « Génération massive et parallèle de bits aléatoires physiques à 10 Tbit/s avec un microcomb chaotique », a été publiée dans la revue Frontiers of Optoelectronics. Les chercheurs ont utilisé un microrésonateur Si3N4 compact et évolutif pour générer des micropeignes à l’échelle d’une puce. En utilisant un multiplexeur par répartition en longueur d'onde, ils pourraient produire simultanément des centaines de dents de peigne chaotiques, qui fonctionnaient toutes ensemble comme sources d'entropie pour générer des quantités massives de nombres aléatoires.

Le caractère aléatoire généré a été mis à l’épreuve et vérifié à l’aide de tests statistiques du NIST. Les résultats ont démontré le potentiel de cette technologie, offrant des solutions de puces capables de générer des pétabits par seconde (Pbits/s) de bits physiques aléatoires. Cette percée est notamment prometteuse pour améliorer considérablement la vitesse et l’efficacité de la génération de nombres aléatoires.

FAQ:

Q : Que sont les peignes de fréquence optique ?

R : Les peignes de fréquence optique sont des outils utilisés dans la recherche et les applications en physique moderne. Ils ont été reconnus pour la première fois par les lauréats du prix Nobel Theodor W. Hänsch et John L. Hall pour leur travail fondateur dans ce domaine.

Q : Qu'est-ce qu'un peigne chaotique ?

R : Dans un peigne chaotique, chaque dent du peigne présente une oscillation dynamique chaotique, ce qui la rend adaptée à la génération physique de bits aléatoires.

Q : Comment les micropeignes chaotiques sont-ils utilisés dans la génération de bits aléatoires ?

R : Les micropeignes chaotiques sont constitués de centaines de canaux chaotiques, chaque dent de peigne agissant comme une source d'entropie pour la génération physique de bits aléatoires.

Q : À quelle vitesse la génération de bits aléatoires peut-elle atteindre avec des micropeignes chaotiques ?

R : Les micropeignes chaotiques ont le potentiel d’atteindre des débits de pétabits par seconde (Pbits/s) lors de la génération de bits aléatoires.

Q : Quelle est la signification de cette recherche ?

R : La recherche démontre la faisabilité des micropeignes à l'échelle d'une puce pour générer des quantités massives de bits physiques aléatoires, offrant ainsi des solutions potentielles à faible coût et avec un parallélisme élevé.