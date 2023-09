Comprendre les signatures carbone dans les atmosphères des exoplanètes : un casse-tête à résoudre

Les astronomes étudient assidûment les biosignatures afin de déterminer la présence de vie sur les exoplanètes. Le carbone, en particulier, joue un rôle crucial dans le façonnement du climat et de la biogéochimie au sein des atmosphères planétaires. En comprenant l’origine, le comportement et la répartition du carbone dans ces atmosphères, les scientifiques peuvent faire des progrès significatifs dans la résolution du mystère de la vie au-delà de la Terre.

Malheureusement, les signaux carbone dans les atmosphères des exoplanètes peuvent être ambigus. Le terme « carbone » dans ce contexte englobe les principales espèces de carbone telles que le dioxyde de carbone (CO2), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4). Pour relever ce défi, une étude récente a étudié la diversité de ces produits chimiques dans les atmosphères d’exoplanètes sans vie, semblables à la Terre, en orbite autour d’étoiles semblables au Soleil.

L’étude, intitulée « Abondances relatives de CO2, CO et CH4 dans les atmosphères de planètes sans vie semblables à la Terre », menée par Yasuto Watanabe et Kazumi Ozaki, explore les conditions nécessaires à la formation d’une atmosphère riche en CO, qui pourrait être favorable. pour l'origine de la vie. Les chercheurs visaient à identifier quelles combinaisons de molécules de carbone, dont le monoxyde de carbone, pourraient servir de biosignatures potentielles.

Sur Terre, le CO ne peut pas s’accumuler dans l’atmosphère en raison de réactions chimiques qui le détruisent. Cependant, dans un passé lointain, lorsque la Terre avait peu d’oxygène et un Soleil plus faible, le CO aurait pu s’accumuler. Par conséquent, une atmosphère contenant du CO pourrait indiquer la présence d’une vie simple. Néanmoins, distinguer les mélanges spécifiques de molécules de carbone en tant que biosignatures potentielles nécessite une compréhension détaillée des atmosphères planétaires.

Un concept clé de cette recherche est le phénomène connu sous le nom d’emballement du CO. Au début de l'atmosphère terrestre, qui manquait d'oxygène, le CO était produit par photodissociation du rayonnement UV. Cependant, le CO était également détruit par des réactions chimiques résultant de la photodissociation de l’eau. Dans certaines conditions, plus de CO pourrait être produit que détruit, ce qui entraînerait un emballement du CO. Cet emballement a des implications significatives pour la formation de produits chimiques prébiotiques nécessaires à la vie.

Les chercheurs ont utilisé des modèles de chimie atmosphérique pour étudier l’emballement du CO et sa pertinence potentielle pour identifier les exoplanètes susceptibles d’héberger la vie. Ils ont découvert une lacune observable dans la chimie atmosphérique, appelée « lacune en CO », qui pourrait être importante pour le maintien de la vie. Cependant, la présence de volcans peut compliquer la détection des biosignatures atmosphériques, car le dégazage volcanique peut modifier considérablement la composition de gaz tels que le CO et le CH4.

Bien que cette étude ne fournisse pas de méthode définitive pour détecter les biosignatures, elle ouvre la voie à de futures recherches. Les auteurs suggèrent qu’une approche de modélisation combinée, englobant à la fois les processus atmosphériques et terrestres (y compris l’activité volcanique), est cruciale pour une meilleure compréhension des conditions requises pour l’emballement du CO. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour résoudre ce casse-tête complexe et acquérir une plus grande certitude dans l’identification de signes potentiels de vie sur les exoplanètes.

Sources:

