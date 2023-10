Gorilla Walk : un exercice amusant et efficace pour développer la force de base

La marche des gorilles est un exercice fantastique qui peut ajouter de l’intensité à votre routine d’entraînement et aider à développer la force et la stabilité de base. Il engage tout le corps, en mettant l’accent sur les abdominaux et les épaules, ce qui donne des abdominaux bien définis et des épaules plus grandes. Le meilleur, c’est que cela peut être fait n’importe où, sans avoir besoin d’équipement de salle de sport.

Cet article vous guidera sur la façon de faire correctement la marche des gorilles et discutera de ses avantages.

Pour effectuer la marche des gorilles, commencez par vous asseoir en position accroupie, les deux mains au sol et les chevilles pliées. Poussez-vous vers l'avant en utilisant uniquement vos paumes et vos pieds tout en gardant votre bassin bas et vos jambes pliées. Vous pouvez marcher en ligne droite ou latéralement pour une variation plus avancée. Essayez de faire 10 à 15 répétitions pendant 2 à 3 minutes pour profiter pleinement des avantages de l'exercice.

La marche du gorille cible non seulement les muscles abdominaux et les biceps, mais provoque également une brûlure importante dans la région de l'estomac, ce qui peut aider à brûler et à déchiqueter les graisses.

Certains des muscles clés travaillés pendant la marche des gorilles comprennent les quadriceps, les muscles centraux, les supinateurs, les fléchisseurs du poignet et les muscles centraux dorsaux. Ces muscles sont essentiels à la stabilité, à l’équilibre et à la force globale.

Il y a plusieurs avantages à intégrer la marche des gorilles à votre routine de remise en forme. Premièrement, cela améliore la coordination de l’esprit et du corps, car le maintien de l’équilibre et de la stabilité est crucial pendant l’exercice. Il propose également un entraînement cardio, augmentant la fréquence cardiaque et améliorant le système cardiovasculaire. De plus, la marche des gorilles développe la force et l’endurance globales en ciblant à la fois le haut et le bas du corps. Enfin, il favorise la souplesse et les étirements, souvent négligés dans l’entraînement musculaire mais importants pour la définition musculaire globale.

En imitant le mouvement de marche des gorilles, la marche des gorilles nous rappelle notre lien avec le règne animal et nos ancêtres. Cet exercice montre l’importance d’observer et d’imiter les mouvements naturels pour atteindre nos objectifs de remise en forme.

Sources:

– Sportskeeda (article source)