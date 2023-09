L’état du verre : ni solide ni liquide

By

Le verre a longtemps intrigué les scientifiques et les historiens, car il ne se comporte ni comme un solide ni comme un liquide. Alors que certains soutiennent que le verre est un liquide qui s'est écoulé au fil du temps, d'autres soutiennent qu'il s'agit d'un solide ou peut-être de quelque chose entre les deux. En réalité, le verre occupe son propre état de matière.

Le verre est un matériau diversifié qui se présente sous diverses formes, allant des compositions claires aux compositions colorées. Il est créé par la fusion de différents ingrédients, tels que le sable, le calcaire et le carbonate de sodium, à des températures extrêmement élevées. Le liquide résultant est ensuite refroidi rapidement, empêchant les atomes de s’organiser en une structure cristalline.

La confusion entourant la nature du verre provient de sa structure non cristalline et désordonnée. Dans les solides typiques, les atomes sont fixés en place, tandis que les liquides contiennent des atomes qui peuvent se déplacer et se réorganiser facilement. Le verre, quant à lui, est comme un solide à la structure désordonnée. Ses atomes sont mécaniquement fixés, mais ils n’ont pas la régularité des matériaux cristallins.

Le verre existe dans un équilibre métastable, ce qui signifie qu’il se détend continuellement vers un état liquide sur une période de temps incroyablement longue. Cependant, à température ambiante, ces changements se produisent si lentement que le verre se comporte effectivement comme un solide à des échelles de temps pratiques. Le mouvement lent des particules dans le verre rend difficile l’observation de comportements liquides, même au fil des siècles, comme on le voit dans les vitraux des bâtiments médiévaux.

L’idée fausse selon laquelle le verre s’écoule avec le temps peut être combattue par une explication plus simple de l’épaisseur inégale de certaines vieilles vitres. En raison des limitations de fabrication dans le passé, les vitres n'étaient pas d'épaisseur uniforme et devaient être installées avec l'extrémité la plus épaisse vers le haut ou vers le bas dans le cadre.

En conclusion, le verre est un état unique de la matière, défiant les définitions traditionnelles des solides et des liquides. Bien que sa structure ressemble à celle d’un solide, il lui manque la disposition ordonnée que l’on retrouve dans les matériaux cristallins. Le verre reste un solide rigide sur des échelles de temps pratiques, se comportant davantage comme un liquide uniquement sur une échelle de temps incroyablement lente et sans conséquence.

Sources:

– Sciences en direct