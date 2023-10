Diamant : le roi de la dureté, mais y a-t-il quelque chose de plus difficile ?

En matière de dureté, les diamants sont réputés pour se situer en haut de l’échelle. Leur durabilité et leur résistance aux rayures les rendent très prisés et polyvalents, tant dans la bijouterie que dans les applications industrielles. Cependant, la question demeure : existe-t-il quelque chose de plus dur que le diamant ?

Selon Richard Kaner, chimiste des matériaux à l'Université de Californie à Los Angeles, le diamant reste le matériau le plus dur pour la plupart des applications pratiques. Bien qu'il existe des moyens de créer des diamants plus durs que les diamants gemmes standards, d'autres matériaux qui pourraient théoriquement être plus durs n'existent pas encore sous une forme facilement utilisable.

Il est important de noter que la dureté a une signification particulière dans la communauté scientifique. La dureté fait référence à la capacité d'un matériau à résister aux rayures et elle est souvent confondue avec d'autres qualités telles que la rigidité ou la résistance. Le diamant, par exemple, est très dur mais modérément rigide. Il peut également se briser facilement le long de ses faces cristallines.

La dureté est mesurée de différentes manières par les scientifiques. Les géologues utilisent l'échelle de dureté de Mohs, tandis que les scientifiques des matériaux s'appuient sur le test de dureté Vickers. La célèbre dureté du diamant est due à sa structure moléculaire unique, composée d'atomes de carbone disposés dans un réseau cubique et maintenus ensemble par de fortes liaisons chimiques.

Certains matériaux prétendent être plus durs que le diamant, comme la lonsdalite, qui est composée d'atomes de carbone disposés dans une structure cristalline hexagonale. Bien que la lonsdalite ait été trouvée en petites quantités dans les météorites, des découvertes récentes suggèrent l'existence de cristaux plus gros. Cependant, la lonsdalite ne constitue pas encore un substitut viable au diamant dans des applications telles que la coupe ou le forage.

Une autre façon de créer un matériau plus dur que le diamant consiste à manipuler la structure nanométrique du diamant. Les matériaux constitués de nombreux petits cristaux de diamant, connus sous le nom de diamants « nano-jumelés », auraient une dureté deux fois supérieure à celle des diamants ordinaires. Ces matériaux pourraient avoir des applications industrielles où des matériaux ultra-durs sont nécessaires.

Bien que la dureté soit une caractéristique importante, les scientifiques s’efforcent également de créer des matériaux utiles et pratiques. Les chercheurs inventent des matériaux ultra-durs qui peuvent être fabriqués à grande échelle et offrent des alternatives au diamant. Par exemple, une combinaison de tungstène et de bore, avec d'autres métaux, a été développée dans le laboratoire de Kaner. Ce matériau a des propriétés différentes dans différentes directions et peut rayer le diamant s'il est maintenu dans la bonne orientation.

En conclusion, si le diamant règne toujours en maître en termes de dureté, de nouveaux challengers émergent. Les scientifiques continuent d’explorer et d’inventer des matériaux ultra-durs qui peuvent potentiellement rivaliser avec la dureté du diamant, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités à diverses industries.

