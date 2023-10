La quête de force et de légèreté : des scientifiques créent un supermatériau combinant ADN et verre

Les scientifiques ont réalisé une percée dans la science des matériaux en combinant la force de l’ADN avec la pureté du verre, ce qui a donné naissance à un supermatériau cinq fois plus léger et quatre fois plus résistant que l’acier. Ce nouveau matériau, créé par des chercheurs de l’Université du Connecticut, de l’Université de Columbia et du Brookhaven National Lab, est salué comme le matériau « le plus résistant connu » pour sa densité.

Le défi de trouver un matériau qui possède à la fois résistance et légèreté a toujours été un défi difficile. Cependant, cette équipe de chercheurs a montré que ces deux qualités ne s’excluent pas mutuellement. Inspirés par l'armure d'Iron Man, les scientifiques ont cherché à créer un matériau suffisamment léger pour voler mais également suffisamment solide pour résister aux attaques ennemies.

Le secret de ce supermatériau réside dans l’exploitation de la résistance inhérente du verre. Même si le verre peut être fragile dans sa forme conventionnelle, il peut résister à d’immenses pressions lorsqu’il est dans son état le plus pur et impeccable. En utilisant des particules de verre de taille nanométrique qui sont plus légères que la plupart des métaux et des céramiques, les structures fabriquées à partir de ce verre immaculé deviennent à la fois puissantes et légères.

Pour façonner les particules de verre dans un cadre 3D, les chercheurs se sont tournés vers l'ADN comme échafaudage. Ils ont créé un cadre d’ADN auto-assemblé qui agit comme un squelette sur lequel un revêtement de verre est appliqué. Cet équilibre délicat entre l’échafaudage de l’ADN et le revêtement de verre donne naissance à un matériau à la fois robuste et léger, offrant des résistances et des densités sans précédent.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires avant de pouvoir utiliser cette technologie, les chercheurs envisagent déjà de créer des matériaux encore plus résistants en incorporant des céramiques de carbure ou en modifiant la structure de l'ADN. Les possibilités de cette technologie sont vastes et pourraient même conduire au développement d’un gilet pare-balles semblable à la combinaison d’Iron Man.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Cell Reports Physical Science.

