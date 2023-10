Une étude révèle un mouvement atomique intrigant dans le noyau interne de la Terre

Des chercheurs de l'Université du Texas à Austin et des collaborateurs en Chine ont découvert que les atomes de fer situés dans le noyau interne de la Terre sont capables de se déplacer rapidement, un phénomène connu sous le nom de « mouvement collectif ». Ce mouvement permet aux atomes de changer de place tout en conservant la structure métallique sous-jacente du fer. Les résultats mettent en lumière les processus dynamiques et l’évolution du noyau interne de la Terre, ainsi que son rôle dans la génération du champ magnétique de la planète.

L'étude, publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences, a utilisé des expériences en laboratoire et des modèles théoriques pour étudier le comportement des atomes de fer dans le noyau interne. En créant une version miniature du noyau interne en laboratoire, les chercheurs ont pu collecter des données sur la température, la pression et la vitesse. Ces données ont ensuite été utilisées pour créer un modèle informatique d’apprentissage automatique des atomes du noyau interne.

Des théories antérieures suggéraient que les atomes de fer dans le noyau interne étaient disposés selon une structure hexagonale répétitive. Cependant, les chercheurs ont approfondi cette compréhension en utilisant un algorithme d’IA pour créer une « supercellule » d’environ 30,000 XNUMX atomes. À cette échelle, ils ont observé des groupes d’atomes se déplaçant et changeant de place tout en conservant la structure hexagonale globale.

La découverte de ce mouvement atomique contribue à expliquer pourquoi les mesures sismiques du noyau interne montrent des propriétés plus douces et plus malléables que prévu. Le mouvement accru des atomes rend le noyau interne moins rigide et plus faible face aux forces de cisaillement. Cette découverte a des implications importantes pour la compréhension de la génération du champ magnétique terrestre, car environ la moitié de l'énergie du géodynamo peut être attribuée au noyau interne.

Des recherches plus approfondies sur l'activité du noyau interne à l'échelle atomique contribueront à notre compréhension de la génération d'énergie et de chaleur au sein du noyau. Il fournira également un aperçu de la relation entre les noyaux interne et externe et de leur rôle combiné dans la génération du champ magnétique terrestre. Ces connaissances sont cruciales pour comprendre les conditions nécessaires à une planète habitable.

[Source : Université du Texas à Austin]