Le noyau de fer solide de la Terre : étonnamment doux et malléable

Le noyau de fer solide de la Terre, situé à environ 5,100 XNUMX kilomètres sous nos pieds, possède des propriétés inattendues. Contrairement à l’hypothèse précédente d’un noyau lisse et rigide, des études récentes ont révélé que la sphère la plus interne de notre planète est en réalité texturée et présente des qualités similaires à celles des métaux mous comme le plomb. Les chercheurs pensent désormais avoir découvert la raison de cette mollesse : le mouvement des atomes au sein du noyau.

Des scientifiques de l'Université du Sichuan en Chine, ainsi que des collègues américains, ont mené des simulations informatiques et des expériences en laboratoire pour étudier le comportement des atomes de fer dans le noyau interne de la Terre. Ils ont découvert que les atomes de fer étroitement emballés dans la structure en treillis hexagonal du noyau changeaient de position sans perturber la structure métallique sous-jacente. Ce mouvement atomique permet au noyau de devenir plus malléable et moins rigide, le rendant ainsi plus faible face aux forces de cisaillement.

L’équipe a utilisé un superordinateur et un algorithme d’apprentissage automatique pour simuler un environnement atomique plus vaste de plus de 10,000 XNUMX atomes, offrant ainsi une vue plus complète de la dynamique du réseau. Les données provenant d'expériences en laboratoire à haute pression et température, reproduisant les conditions du noyau interne de la Terre, ont été intégrées aux simulations. Les résultats ont montré que les atomes de fer subissent un mouvement collectif, dans lequel un atome sort de sa position d'équilibre et pousse ses atomes voisins. Cette diffusion se produit rapidement en quelques picosecondes sans perturber la structure du réseau, permettant au noyau de fer de se comporter comme un solide extrêmement mou.

Il est important de noter que ces résultats sont basés sur des calculs théoriques puisque les scientifiques ne peuvent pas échantillonner directement le noyau interne de la Terre. Cependant, ils correspondent bien aux observations sismiques. Cette recherche met en lumière les mécanismes fondamentaux qui contribuent aux processus dynamiques et à l’évolution du noyau interne de la Terre.

